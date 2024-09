Cote d'Ivoire: Festival de la cuisine ivoirienne - Une célébration de la gastronomie locale à San Pedro

La ville balnéaire de San Pedro a accueilli, les 12 et 13 septembre, la deuxième édition du Festival de la cuisine Ivoirienne, un événement incontournable qui met à l'honneur les saveurs riches et variées de la cuisine ivoirienne. Porté par le Dr Klo Fagama, Directeur Général de l'Industrie Touristique et Hôtelière, et sous la présidence du Ministre Siandou Fofana, ce festival s'inscrit comme un pilier central de la promotion touristique du pays.

Sous le thème "De l'art culinaire à la gastronomie"*', le festival a permis de découvrir l'incroyable diversité de la cuisine ivoirienne, des plats traditionnels aux créations innovantes des chefs locaux. Cet événement a invité les visiteurs à un voyage sensoriel au coeur de la Côte d'Ivoire, avec l'ambition d'en faire une véritable destination gastronomique.

Au-delà de la simple dégustation, ce festival reflète l'hospitalité légendaire du pays, offrant une immersion complète dans la culture ivoirienne. Pour le Ministre Fofana, cet événement est aussi un levier stratégique pour renforcer l'attractivité de la Côte d'Ivoire en tant que destination touristique internationale.

L'un des objectifs phares de cette édition était de répertorier et classifier les mets traditionnels ivoiriens pour établir une **cartographie culinaire** complète du pays. À travers des compétitions culinaires, les talents régionaux ont été mis en avant, à l'instar de Mme Loba (Abidjan Sud) et du chef Simon Pierre Seka, récompensés pour leur maîtrise de la cuisine traditionnelle et moderne.

Une stratégie pour le tourisme gastronomique

Le Ministre Siandou Fofana a souligné l'importance du **tourisme gastronomique** pour renforcer la compétitivité internationale de la Côte d'Ivoire, notamment après la CAN 2023. Ce secteur est perçu comme un vecteur de développement touristique et économique, attirant tant les visiteurs que les investisseurs internationau.

Cette 2e édition du Festival a réussi à positionner San Pedro comme le centre de l'excellence culinaire ivoirienne, mariant habilement tradition et modernité. Sous l'égide du Ministre Fofana, cet événement a rassemblé une communauté d'acteurs culinaires passionnés, unis pour faire rayonner la **Sublime Côte d'Ivoire** à travers ses trésors gastronomiques.