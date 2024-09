Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Septembre 2024

Tunisie : A l’ouverture de la campagne présidentielle- Des centaines de Tunisiens manifestent contre Kaïs Saïed

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans le centre de Tunis le vendredi soir. À l’appel de mouvements politiques et de la société civile, ils ont tenu à faire entendre leur mécontentement alors que le champ des libertés se restreint en Tunisie. Alors qu’une présidentielle doit se tenir le 6 octobre prochain en Tunisie, seuls deux candidats ont été retenus pour concourir face au Président sortant Kaïs Saïed. Deux candidats dont l’un est en prison, ce qui pousse les protestataires à parler de « mascarade électorale ».À la manifestation, comme souvent en Tunisie, ce sont les femmes qui mènent la danse. En tête de file, des jeunes filles, tambour battant. « Liberté! » ou encore « à bas la dictature » entend-on. (Source : Rfi)

Guinée Bissau : Elections présidentielle- Embalo pourrait « reconsidérer » sa non-candidature à la présidentielle

En Guinée Bissau, le président, Umaro Sissoco Embalo, revient à demi-mot sur son annonce selon laquelle il ne briguerait pas de second mandat. Il y a deux jours, il avait annoncé qu'il ne se présenterait pas aux élections, prévues pour novembre 2025, sur les conseils de sa femme, et s'il n'est pas officiellement revenu sur sa décision, il n’est pas exclu qu’il la reconsidère d’ici-là. Le mercredi 11 septembre, le président Umaro Sissoco Embalo faisait part de sa décision de ne pas briguer un second mandat, alors que la fin de son quinquennat approche. Le lendemain, jeudi 12 septembre, il déclare à nos confrères de Jeune Afrique qu’il pourrait revenir sur sa décision : « Je constate que la population est tétanisée depuis hier [mercredi 11 septembre] et que certains ont même pris le deuil. Cela mérite réflexion» ( Source : Rfi)

Bénin : Religions traditionnelles - Patrice Talon promulgue la loi fixant la fête annuelle du Vodun

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a promulgué la loi N˚ 2024-32 du 02 septembre 2024 fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin.« Cette fête est célébrée le deuxième vendredi du mois de janvier de chaque année sur l’ensemble du territoire », stipule l’article 2 de la loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. L’article 3 renseigne aussi que « la journée du deuxième vendredi du mois de janvier et celle du jeudi qui la précède sont chômées et payées ». La loi a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale en sa séance du 30 juillet 2024. C’est suite à l’examen d’un projet de loi transmis au Parlement par le gouvernement béninois. (Source : acotonou.com)

Rca : Rentrée scolaire 2024 -2025 - Les parents confrontés à d’énormes difficultés économiques et financières

Plainte des parents de la ville de Bangui et ses environs en proie à la cherté de la vie. Cette plainte des parents est décuplée à l’approche de cette rentrée scolaire 2024 2025.Ces parents qui déjà peinent à joindre les deux bouts doivent en plus pourvoir aux besoins de leurs enfants en ce début de l’année scolaire. Un constat RJDH. Cette période est celle qui semble la plus difficile à vivre pour les parents d’élèves. Les préparatifs de la rentrée scolaire des enfants en termes d’achat des fournitures scolaires dont les sacs d’écolier, les cahiers, les stylos pour ne citer que ceux-là, donnent des insomnies aux parents. (Source : abangui.com)

Sénégal : Dissolution de l’Assemblée nationale- Le président Amadou Mame Diop prend acte de l’exercice d’une prérogative présidentielle

Ce jeudi 12 septembre 2024, le Président de la République a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale. C’est une prérogative du Chef de l’Etat qui en a usé. J’en prends acte et rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, de m’avoir permis, durant ces deux années pleines de péripéties, de remplir mes fonctions de Président de l’Assemblée nationale avec honneur, engagement et dans la fidélité aux valeurs républicaines, morales et démocratiques. Je remercie le peuple sénégalais dont l’Assemblée nationale est l’émanation et assure la représentation. En cet instant singulier, je rends un hommage appuyé au Président Macky SALL que je n’aurai de cesse de remercier pour sa confiance inébranlable ainsi qu’aux députés de la Coalition Benno Bokk Yakaar pour leur loyauté. (Source : adakar.com)

Mali : Gouvernance- Le Plan d’actions du gouvernement exécuté à hauteur de 70%

Le Plan d’actions du gouvernement (PAG) de la Transition a été réalisé à hauteur de 70%, soit un total de 42 actions exécutées, contre 57,38% lors de la dernière évaluation. Ces résultats ont été annoncés mercredi dernier en Conseil des ministres par le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga. De la communication du chef du gouvernement, il ressort que le mécanisme de suivi-évaluation du PAG, adopté le 2 août 2021, prévoit des évaluations périodiques qui se déroulent conformément aux engagements des autorités et à l’article 16 de la Charte de la Transition. Selon Dr Choguel Kokalla Maïga, cette évaluation qui couvre la période d’avril à septembre 2023, a donné les résultats suivants : 42 actions réalisées, soit un taux d’exécution de 70% contre 57,38% lors de la dernière évaluation. ( Source : abamako.com)

Togo : Concertation État-secteur privé - Le comité technique fait le point sur les avancées

Au Togo, le comité technique du Cadre de concertation État-secteur privé (CCESP) a tenu, jeudi 12 septembre, sa première réunion de l’année. La rencontre, présidée par le ministre des finances, Georges Barcola, a permis de faire un bilan des actions entreprises et d'envisager les perspectives afin de renforcer la collaboration entre l’État et le secteur privé. Parmi les avancées notables depuis la dernière session, figure l’amélioration du dialogue entre les acteurs publics et privés, notamment dans le domaine fiscal. « Une des avancées importantes enregistrées ces derniers mois concerne l'opérationnalisation des organes de recours en matière fiscale », a indiqué le ministre, précisant que les discussions se poursuivent sur les points restés en instance. (Source : alome.com)

Gabon : Éliminatoires CAN 2025/Poule B - L’équipe nationale remonte à la troisième place

Victorieuse de la République Centrafricaine mardi écoulé (2-0), la sélection nationale du Gabon a grimpé à la troisième place du groupe B, et compte désormais trois points, a-t-on noté. Dernière du groupe, au terme de la première journée après le lourd revers concédé face au Maroc (1-4), la sélection nationale du Gabon a débloqué son compteur point et gagné une place au classement. Les Panthères du Gabon sont désormais troisième (3pts, -1) derrière la République Centrafricaine (2e, 3pts, +0) et le Maroc (1er, 6pts, +4). Le Lesotho occupe la dernière place (4e, 0pt, -3). Actuellement, le Maroc domine le groupe B avec 6 points, grâce à une victoire contre le Gabon (4-1) et un autre succès contre le Lesotho (1-0). La République Centrafricaine suit en deuxième position avec 3 points, issus de leur victoire précédente contre le Lesotho. (Source alibreville.com)

Côte d’Ivoire : Détention préventive- Le ministère de la justice conteste les chiffres avancés par le Cndh

Le ministère de la justice et des droits de l'homme a réagi avec fermeté aux déclarations de la présidente du conseil national des droits de l'homme (Cndh) lors d'une rencontre avec le Corps diplomatique le 12 septembre 2024. Cette dernière avait affirmé que 12 056 détenus, représentant 51,27 % de la population carcérale ivoirienne, étaient en attente de jugement, selon une enquête menée par le Cndh du 10 au 14 juin 2024.Dans un communiqué signé par le Directeur de l’administration Pénitentiaire, Célestin Doheuly KAMIN, magistrat hors hiérarchie, et transmis à Fratmat.info le vendredi 13 septembre 2024, le ministère de la justice a formellement démenti ces affirmations, rappelant que les chiffres réels sont bien inférieurs à ceux avancés. Durant la période mentionnée, le taux de détenus en attente de jugement n’a jamais dépassé 36 % de la population carcérale. Par exemple, le 10 juin 2024, 9 680 détenus étaient en attente de jugement sur un total de 27 236, soit 35,54 %. Cette tendance s'est maintenue tout au long de la semaine, atteignant un taux de 35,96 % le 13 juin. (Source : fratmat.info)