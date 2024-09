Afrique: Revue de presse de l' Afrique Francophone du 16 Septembre 2024

Maroc : Migration irrégulière- De violents affrontements entre la police et des migrants

Dimanche matin, la police marocaine a repoussé des centaines de candidats à l’émigration irrégulière au niveau du poste frontière de la ville marocaine de Fnideq, voisine de l’enclave espagnole de Ceuta. Les tensions et échauffourées se sont poursuivies tout au long de la journée. Hier des centaines de personnes, principalement marocaines, dont une part importante de mineurs, ainsi que des ressortissants d’autres pays africains, ont tenté de pénétrer dans la ville autonome de Ceuta, territoire espagnol situé sur le continent africain. La première des deux clôtures de séparation a été brisée par endroits, mais les migrants n'ont pas réussi à passer la frontière. Depuis plusieurs jours, des appels lancés sur les réseaux sociaux encourageaient les candidats à l’émigration irrégulière à se rassembler ce dimanche 15 septembre aux abords du poste-frontière de Fnideq pour tenter d’atteindre l’enclave espagnole. (Source : Rfi)

Rdc : Coopération régionale- Reprise des discussions entre Kigali et Kinshasa en Angola

Nouveau round de discussions en Angola entre la RDC et le Rwanda. Les chefs de la diplomatie des deux pays sont arrivés le samedi 14 septembre au matin à Luanda. Les échanges ont commencé dans la foulée au sein du ministère des Affaires étrangères angolais. C’est la quatrième fois que de telles discussions ont lieu dans le cadre de ce processus de Luanda pour parvenir à un plan de paix pour l’est de la Rdc. Ces nouvelles discussions étaient annoncées pour le début de la semaine. Finalement, elles ont été repoussées de quelques jours. Le temps, selon une source sécuritaire, que les services de renseignements rwandais et congolais, réunis sous l’égide de l’Angola, peaufinent leur proposition d’accord. Officiellement, aucun des pays ne confirme que les échanges auront bien lieu autour de cette feuille de route pensée par les « maîtres espions ». Officieusement, une source congolaise concède que les services de renseignements accompagnent bien ces discussions et que l’objectif affiché de Kinshasa reste le retrait des troupes de Kigali. (Source : Rfi).

Togo : Intempéries- Vers une meilleure gestion des inondations dans le Grand Lomé

Le Grand Lomé va renforcer sa résilience face aux inondations grâce à une nouvelle initiative. L’Agence nationale pour la protection civile (ANPC) a en effet entamé le jeudi 12 septembre, une rencontre consacrée à la validation d’une étude de gestion des inondations dans le District autonome du grand Lomé (DAGL). L’initiative intitulée « Aléas et risques d’inondation – atténuation des inondations dans le Grand Lomé » s’inscrit dans le cadre du projet Climate Risk et Early Warning System (CREWS) financé par la Banque Mondiale. Concrètement, l’étude identifie les zones vulnérables, propose des options prioritaires et formule des recommandations d'actions pour réduire les risques. Parmi les endroits à haut risque figurent l'ouest de Lomé, les bas-fonds, les vallées et les zones lacustres, en raison de leur faible capacité de stockage. « Nous avons constaté que nos centres urbains, semi-urbains et zones rurales n’étaient plus épargnés par les inondations. (Source :alome.com)

Bénin : Aides et assistance- La 27e mission médicale chinoise sauve la vie d’un nouveau-né à Natitingou

La 27e mission médicale chinoise à Natitingou, ville située dans le nord-ouest du Bénin, a sauvé récemment la vie d’un nouveau-né à l’hôpital de la Mère et de l’Enfant de la ville, a appris Xinhua vendredi auprès de l’hôpital. Né le 22 juillet dans un contexte d’asphyxie périnatale à la maternité de l’hôpital de la Mère et de l’Enfant de Natitingou, ce bébé de sexe féminin a été aussitôt récupéré par le service néonatal pour des soins adéquats.« Dès la prise en charge de ce bébé, d’autres complications, notamment une ascite nécrosante néonatale, une thrombocytopénie et une septicémie, se sont survenues. Toutes ces complications se sont fait remarquer au niveau de sa tête, de son corps et surtout au niveau de ses fesses », a rappelé Aidatou Alou, infirmière du service néonatal. (Source : acotonou.com)

Rca : Gouvernance- L’Autorité nationale des élections dans les préparatifs des élections locales

Le président de l'Autorité Nationale des Élections (ANE), Mathias Morouba, a déclaré jeudi,12 septembre 2024 à Bangui, qu'il soutient la vulgarisation complète et efficace d'information autour des élections locales ainsi que la formation des journalistes à lutter contre les désinformations en période électorale, lors de l'ouverture des travaux de l'atelier d'information des responsables des médias sur les élections locales. L'objectif de cet atelier est de présenter aux responsables des médias publics et privés le cadre juridique des élections locales et de les mobiliser autour du fichier électoral de la République Centrafricaine. Cinq thématiques ont été développées au cours de cet atelier, à savoir entre autres : les enjeux politiques et socioéconomiques des élections locales pour la République centrafricaine, les violences basées sur le genre en période électorale et la place et le rôle des médias dans les élections locales. ( Source : abangui.com)

Mali : Assimi Goita aux maliens de Chine- « Nous ne négocierons pas avec les terroristes’ »

Dugu bila ka fusa, lada wilili ye. Respectueux des traditions et de ses compatriotes, où qu’ils se trouvent, et dans quelle que condition où ils se trouvent, le Président de la Transition, chef de l’Etat, Son Excellence le colonel Assimi Goïta a tenu à échanger en famille avec ses compatriotes de l’Empire du Milieu. C’était le 6 septembre 2024 dans la grande salle de réunion de l’ambassade du Mali à Beijing où l’ambassadeur, Jean Elysé DAOU et la communauté malienne lui ont réservé en accueil dans la pure tradition du Jatigiya. Après avoir écouté les mots de bienvenu et les rares préoccupations soulevées, le président Assimi Goïta a pris la parole dans la langue nationale Bambara pour rendre compte à la Communauté malienne des résultats de sa mission en Chine et leurs donner les nouvelles du pays : la situation sécuritaire rassurante, les réformes politiques et institutionnelles, l’Alliance des États du Sahel, le partenariat économique, le secteur privé ( Source : abamako.com)

Sénégal : Ouverture de la Grande mosquée de Tivaouane - Les clés remisent au Khalife des Tidianes en présence d’Ousmane Sonko.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a assisté ce samedi à la remise symbolique des clés de la Grande mosquée Seydi El Hadji Malick Sy . L’événement a vu la participation du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.A l’occasion de l’ouverture de la grande mosquée de Tivaouane, le Chef de l’ État Bassirou Diomaye FAYE a effectué un déplacement dans la cité religieuse est en prélude de la célébration du Gamou. Juste retenir que la grande mosquée de Tivaouane a été bâtie par Elhadji Malick Sy en 1904, année de naissance de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Le bâtiment a connu sa première grande extension en 1979, sous le magistère de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. La grande mosquée de Tivaouane est bâtie sur une superficie de 24000m2, pour une capacité d’accueil de 39.00 personnes. L’édifice comporte une esplanade de 12830 m2 dont 10000 m2 dédiés à la prière et des blocs toilettes. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Maoulid 2024 à Abobo - Kandia Camara appelle les fidèles musulmans à scolariser leurs enfants

La communauté musulmane de Côte d’Ivoire et particulièrement celle d’Abobo, a commémoré dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre 2024, la naissance du Prophète Muhammad. Le maire Kandia Camara qui a célébré cet événement à la mosquée Iklass d’Abobo Belleville, a invité les fidèles musulmans de sa circonscription et toutes les populations qui y vivent à scolariser leurs enfants.« Tout le monde sait que c’est la rentrée scolaire et l’école est obligatoire. En ce qui nous concerne, nous mettons tout en œuvre pour créer les conditions pour que nos enfants puissent faire leur apprentissage dans de meilleures conditions. Nous voulons surtout que les parents encadrent leurs enfants afin qu’ils puissent réussir », a exhorté le maire de la commune d’Abobo. Car dit-elle, c’est grâce à l’éducation et à la formation qu’un enfant pourra être un adulte accompli demain. (…)», a insisté Kandia Camara. (Source : fratmat.info)