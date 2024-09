Algérie: Sommet des médias des Brics à Moscou - Les participants plaident pour un ordre mondial multipolaire respectueux du droit international

Moscou — Les participants au Sommet des médias des pays membres du groupe des Brics, qui a pris fin dimanche à Moscou (Russie), ont plaidé en faveur d'"un ordre mondial multipolaire juste, équitable et respectueux du droit international", insistant sur l'impératif "respect de la souveraineté des Etats".

Dans leur communiqué final, les participants à ce sommet de deux jours ont souligné l'importance de "bâtir un ordre mondial multipolaire juste, équitable et respectueux du droit international", insistant sur l'impératif respect de "la souveraineté des Etats et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures".

Conscients du rôle des médias dans la préservation et le renforcement du dialogue international, les participants des pays des Brics s'engagent à promouvoir les échanges et les interactions entre leurs médias respectifs dans le cadre des mécanismes des Brics et des Brics+, selon le document.

Ce faisant, les participants ont réaffirmé leur attachement aux principes de neutralité et d'un journalisme factuel, tout en appelant à coordonner les efforts pour lutter contre la désinformation, ajoute le communiqué final, soulignant l'importance pour les médias d'intégrer et de s'adapter aux technologies modernes et de définir des normes et des critères éthiques dans l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Organisé au World Trade Center de Moscou, cet événement a vu la participation de quelque 200 responsables d'établissements médiatiques et d'instances internationales et spécialistes représentant 45 pays. L'Agence Algérie Presse Service (APS) y a été représentée par le Rédacteur en chef, Mohamed Ilyes Azzouz.

Organisé par l'agence de presse russe TASS, avec la participation de l'agence de presse chinoise Xinhua, parallèlement à la présidence tournante du groupe des Brics par la Russie, ce sommet a offert aux participants un espace de dialogue et d'échange autour des enjeux et des défis auxquels les médias sont confrontés pour l'avènement d'un monde multipolaire.

Ce sommet a vocation à promouvoir le dialogue entre les médias de différents pays, dont ceux des Brics, et à discuter des moyens de concrétiser des projets conjoints dans ce cadre.

Les travaux de ce sommet, coïncidant avec la célébration du 120e anniversaire de la création de l'agence TASS, ont été marqués par l'organisation de panels et de tables rondes, notamment sur "le rôle des médias des pays membres du groupe des Brics dans le renforcement de la stabilité et de la coopération dans un monde multipolaire" et "les médias des pays du groupe des Brics: transition technologique vers un nouveau monde".