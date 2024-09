Algérie: Célébration du Mawlid Ennabaoui à Ghardaïa - Engouement pour les activités organisées

Ghardaia — Les habitants des ksour de la région de Ghardaïa s'attellent chaque année, dès le début du mois de Rabie El-Aouel du calendrier hégirien, à célébrer et se remémorer la naissance du Prophète Mohamed (QSSSL), sa vie, ses miracles, sa foi et ses actes illustrant la grandeur de l'Islam.

Pour célébrer l'anniversaire de la naissance du messager d'Allah, Mohamed (QSSSL), l'ensemble des ksour de la vallée du M'zab, Métlili, Zelfana, Mansourah, Guerrara et Berriane organisent, après la prière du Maghreb, dans les différentes mosquées, des "Madayah" (chants religieux) qui adoucissent les moeurs et guident vers la bonne voie à suivre.

Cette tradition ancestrale se pratique dans les mosquées, dans un climat de piété, de recueillement et dans la pure délectation spirituelle. Des chants religieux faisant l'éloge du messager d'Allah Mohamed (QSSSL) sont psalmodiés à l'unisson par les fidèles.

Elle connait un engouement exceptionnel et permet à la population de renouer avec ses traditions, qui ont parcouru les siècles sans subir de transformation de ce riche legs patrimonial.

Selon Hadj Bakir, résident dans le quartier de Benghanem (Ghardaïa), la célébration du Mawlid Ennabaoui constitue une aubaine pour valoriser le parcours du prophète de l'islam, sa vie et pérenniser la Sira du propagateur de la parole d'Allah et la transmettre aux jeunes générations.

Plusieurs personnes natives de Ghardaïa y viennent de différentes régions du pays ainsi que de l'étranger spécialement pour célébrer la fête du Mawlid Ennabaoui et participer à ses soirées religieuses, qui débutent le premier jour du mois de Rabie El Aouel et s'achèvent par une grande veillée organisée après la prière d'El-Ichaâ le 11ème jour du même mois, en présence d'éminents ouléma et professeurs, a ajouté Hadj Bakir.

De son côté, Hadj Mokhtar, du quartier Hadj-Messaoud, a estimé que l'anniversaire de la naissance de Mohamed (QSSSL) constitue une opportunité pour rappeler la place de la Souna du Prophète dans la pratique spirituelle du musulman et l'exemple devant être suivi par tous les croyants.

Une autre tradition ancestrale, la procession religieuse pratiquée dans les ksour et cités de la vallée du M'zab attire de nombreux citoyens et touristes.

Des centaines de citoyens participent dans la nuit de la célébration du Mawlid à la rituelle procession religieuse, riche en couleurs, symboles, sons et senteurs, organisée par les habitants des ksour, illustrant leur attachement à leurs traditions ancestrales authentiques.

Elle est composée de citoyens habillés en tenue traditionnelle (gandoura et chechia) de couleur blanche, accompagnés de leurs enfants, qui serpentent les ruelles des ksour, entonnant collectivement des chants religieux faisant l'éloge au prophète QSSSL.

La procession était célébrée par le passé dans chaque ksar, mais au fil des années, elle a été presque abandonnée sauf dans celui de Béni-Isguen où chaque année un défilé se déroule à la lumière tamisée de torches fonctionnant à l'huile, connues localement sous l'appellation de "Inarene".

Revivifier une tradition ancestrale

Des actions sont menées pour revivifier cette tradition ancestrale dans les différents ksour et permettre ainsi aux générations futures de la perpétuer tout en propageant, conformément aux préceptes de l'Islam, la vie du prophète Mohamed (QSSSL), a souligné Kacem, ancien cadre de la wilaya originaire de Guerrara.

Pour les Ghardaouis, cette fête religieuse est également l'occasion de veiller aux rythmes mélodieux des chants faisant l'éloge du prophète et la déclamation de versets du Saint Coran.

C'est aussi un moment particulier de recueillement pour les fidèles afin de se remémorer les hauts faits du Prophète de l'islam et d'implorer Dieu pour le maintien de la quiétude à travers le pays.

Bien que les festivités du Mawlid connaissent un certain modernisme avec l'apparition des feux d'artifices, pétards et autres produits pyrotechniques, elles restent cependant, marquées par des traditions qui perdurent jusqu'au jour d'aujourd'hui, à travers notamment le regroupement familial et l'entraide.

Le Mawlid Ennabaoui est une occasion de regrouper la grande famille et passer un bon moment de convivialité ensemble, tout en savourant la richesse du patrimoine culinaire du terroir, notamment le couscous à la sauce sucrée préparée à base de dattes et dénommé localement "Ouchou Tini", met incontournable durant cette fête, ainsi que le thé à la menthe accompagné d'un fromage local dénommé "Kamaria".