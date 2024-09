Algérie: Le film '196 mètres Algiers' de Chakib Taleb-Bendiab sélectionné pour représenter le pays aux Oscars

Alger — Le Commission algérienne de sélection des œuvres pour les Oscars a annoncé, la sélection du long-métrage "196 mètres/Algiers" du réalisateurs Chakib Taleb-Bendiab pour représenter l'Algérie à la 97e édition des Oscars, dans la catégorie du "meilleur film international", indique un communiqué du Centre Algérien de Développement du Cinéma (CADC).

Le long-métrage "196 mètres/Algiers", un drame policier, a été sélectionné par la Commission algérienne de sélection des œuvres pour les Oscars, chargée par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) et ce sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts et en collaboration avec le CADC.

Ce film, qui est une co-production algéro-canadienne, dont le tournage avait commencé à Alger en 2022, a remporté récemment le grand prix du festival international de cinéma du Rhode Island (Etats-Unis) où il a été présenté en avant-première mondiale.

Financée par le ministère de la Culture et des Arts, l'oeuvre, premier long-métrage du réalisateur Taleb-Bendiab, raconte l'histoire de l'enlèvement d'une jeune fille et son casting comprend plusieurs acteurs dont Hichem Mesbah, Meriem Medjkane, Ali Namousse et Nabil Asli.

Né en 1982, Taleb-Bendiab avait réalisé plusieurs courts-métrages dont le documentaire "Averroès, un lien civilisationnel" (2011), "sang froid" (2013) et "Black spirit" (2018), qui ont été projetés dans plusieurs festivals en Algérie et à l'étranger.

La liste des films internationaux retenus pour entrer en lice dans cette catégorie sera annoncée le 17 décembre prochain, suivie d'une liste définitive de 5 films le 17 janvier 2025 qui concourront pour le prix. Le vainqueur sera annoncé le 3 mars 2025 lors de la cérémonie des Oscars.