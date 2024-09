Algérie: Le président de la République appelle les dirigeants des pays du monde à adhérer au 'Pacte pour l'avenir'

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé le plein soutien de l'Algérie à l'Organisation des Nations Unies, appelant les dirigeants des pays du monde à adhérer au "Pacte pour l'avenir" qui devrait être publié prochainement au terme de négociations entre gouvernements.

"Notre monde est aujourd'hui à un tournant décisif et périlleux du fait des risques découlant des défis sécuritaire, climatique et de développement, qui impactent aussi bien nos peuples que nos Etats", a indiqué le président de la République dans une allocution lors de sa participation au sommet virtuel "Appel mondial pour le Sommet de l'avenir", en prévision du Sommet de l'avenir qui se tiendra les 22 et 23 septembre 2024.

"De telles circonstances exceptionnelles font à nouveau émerger parmi les priorités, l'impérative revalorisation de ce qui nous rassemble et nous unit dans l'enceinte de notre organisation onusienne, que nous soutenons pleinement, convaincus qu'elle est irremplaçable et indispensable", a souligné le président de la République.

"Le Sommet de l'avenir que nous préparons ne doit pas être un événement anodin ou une occasion éphémère. Ce rendez-vous doit, au contraire, être appréhendé comme une étape charnière à mettre à profit pour renouveler notre engagement collectif envers les principes et valeurs consacrées par la Charte des Nations Unies", a soutenu le président de la République, rappelant que "ces principes et valeurs ont été mises en place pour préserver notre sécurité collective, tisser un lien équitable entre nos pays et défendre nos intérêts communs".

Ce rendez-vous doit être considéré comme une "opportunité renouvelée pour rattraper les occasions manquées en vue de trouver des solutions pacifiques aux crises et conflits qui accablent la communauté internationale", mais aussi comme une "base solide pour envisager les perspectives d'avenir à la lumière d'un ordre international équilibré et juste garantissant la sécurité, la stabilité et la prospérité pour tous, mettant fin à la marginalisation des pays africains qui a tant duré, répondant aux appels de détresse des peuples opprimés et éradiquant le dernier fléau des époques révolues : la domination, l'occupation et le colonialisme", a poursuivi le président de la République.

Et d'appeler, par là même, les dirigeants des pays du monde à adhérer à cette "noble initiative" et à joindre leurs efforts pour traduire les conclusions qui sanctionneront ce Sommet en "actions concrètes à même de préserver les intérêts des générations actuelles et futures".