Algérie: Mawlid Ennabawi Echarif - Mise en place d'un plan sécuritaire spécial

Alger — Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place un plan sécuritaire spécial à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabawi Echarif pour sécuriser les différents espaces publics et réseaux routiers à travers son territoire de compétence, indique, dimanche, un communiqué de ce corps de sécurité.

"A l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabawi Echarif et en vue de garantir un cadre festif serein et sécurisé, le Commandement de la GN a mis en place un plan sécuritaire préventif portant sur le déploiement des formations sécuritaires en vue d'assurer une surveillance efficace et une présence permanente sur le terrain", précise le communiqué.

Le plan en question repose également sur "l'action de proximité et la valorisation du service public pour préserver la sécurité et la sérénité publiques" outre "une série de mesures sur le terrain visant à lutter contre le commerce illégal des pétards et des feux d'artifice, tout en intensifiant les patrouilles pour une intervention rapide et efficace".