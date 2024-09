Cote d'Ivoire: Distribution de kits scolaires- 130 milliards de Fcfa investis depuis 2011 par l'Etat

Cette année encore, le gouvernement va en distribuer plus de quatre millions aux écoliers afin de soulager les parents et surtout permettre aux enfants issus de familles vulnérables d’aborder cette année scolaire avec sérénité.

Pour l’année scolaire 2022-2023, ce sont 5 319 679 kits scolaires qui ont été distribués à tous les élèves sur l’ensemble du territoire national pour un montant global de 10 496 807 814 Fcfa. Selon des sources officielles ivoiriennes dont le Cicg, pour la rentrée scolaire 2023-2024, ce sont 3 769 663 kits scolaires qui ont été distribués aux élèves du primaire public à travers le pays. Des kits composés d’un sac, de cahiers, de stylos et de manuels scolaires. Le coût total est estimé à 7 584 779 763 Fcfa.

Pour cette année, 4 116 957 kits scolaires seront distribués aux élèves de l’enseignement primaire public pour plus de 8 milliards Fcfa. Pour les classes du préscolaire, du pré primaire, de CP1 et CP2, le gouvernement a acquis 10 156 372 manuels pour un montant de 12 milliards Fcfa.

Également, ajoute le Cicg, de 2011 à 2023, depuis l’avènement du Président de la République Alassane Ouattara, ce sont près de 50 millions de kits scolaires qui ont été distribués pour un montant de 130 milliards de Fcfa.

Sur ce chantier, on retrouve également les membres du gouvernement, les élus locaux, des fondations, des entreprises et des Ong qui accompagnent le gouvernement qui s’est engagé à rendre l’école plus accessible à tous. C’est le cas de la Fondation Children of Africa de la Première dame, Dominique Ouattara, qui met un point d’honneur à aider les familles partout en Côte d’Ivoire, à assurer une rentrée scolaire réussie à leurs enfants.

Pour la rentrée scolaire 2023-2024, le lancement officiel de la campagne de distribution de kits scolaires a eu lieu à l’EPP Moossou 3 de Grand-Bassam. La Fondation Children of Africa a fait don de 15 000 kits scolaires à distribuer dans toutes les régions de Côte d’Ivoire.

En plus de la distribution des kits scolaires, le gouvernement a lancé le 12 septembre 2022, la Bourse nationale du manuel scolaire (BONAMAS) qui est un dispositif de prêt location de manuels scolaires pour les élèves du premier cycle du secondaire.

La BONAMAS consiste donc à mettre à la disposition des élèves du premier cycle du secondaire public et privé, un kit de huit manuels dans les disciplines, comme le français, l’anglais, les mathématiques, la physique chimie, les Sciences de la vie et de la terre (SVT), l’histoire géographie, l’Éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté (EDHC), de même que les Technologies de l’information et de la communication (TIC). La première phase a démarré avec 40 000 manuels scolaires disponibles, à répartir entre 5 000 élèves de la classe de sixième de 14 collèges privés et 19 collèges publics, soit 33 établissements, dans 29 Directions régionales de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (DRENA).

Le lancement de la phase d'extension de la Bourse Nationale du Manuel Scolaire (BONAMAS) a eu lieu le mercredi 4 septembre 2024. Pour cette phase, ce sont 120 000 élèves des classes de 6e et 5000 élèves de 5e issus de plus de 700 établissements publics et privés qui bénéficieront chacun de huit manuels scolaires pour un prêt location de 10.000 Fcfa au lieu de 48 000 Fcfa à l'achat.

Bamba Moussa