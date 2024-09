Algérie: Des M'dihs et des chants de toutes les régions du pays pour célébrer le Mawlid Ennabaoui

Alger — Des M'dihs et des chants issus de toutes les régions d'Algérie, ont marqué, samedi à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh une grande cérémonie présidée par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, organisée en célébration du Mawlid Ennabaoui Ech'Charif.

Devant un public nombreux, la cérémonie s'est déroulée également en présence des ministres de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahlab et de la Numérisation et des Statistiques, Meriem Benmouloud, de la déléguée auprès du Premier ministre, chargée de la Protection et la Promotion de l'Enfance, Meriem Cherfi, de hauts fonctionnaires de l'Etat, ainsi que de représentants de plusieurs missions diplomatiques accréditées à Alger.

"A l'instar de toutes les nations musulmanes, l'Algérie célèbre, le Mawlid Ennabaoui Ech'Charif, une occasion pour se rappeler et méditer les qualités sublimes du Prophète de l'Islam, Mohamed (QSSL), à travers cette cérémonie dédiée aux M'dihs et aux louanges, laquelle, en réalité, répercute les échos de plusieurs autres spectacles programmés dans toutes les wilayas du pays, à l'échelle locale notamment", a déclaré Soraya Mouloudji.

Organisée par l'Office national de la Culture et de l'Information (ONCI), sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, la cérémonie, placée sous le signe de "Leïlet El Madih" (la soirée du M'dih) a consisté en la présentation de quatre Chœurs et autant de Mounchides et chanteurs en solo.

%

Ainsi, les troupes, féminine "Nel'Khaleth Tamgout" de Tizi-Ouzou, "El Ferda" et Larbi Bestam de Kenadsa à Béchar, "Zineddine-Bouchaâla" de Constantine et "El Adjyel Essaïda" de Ghardaïa, ainsi que les solistes, d'Alger, Abdelkader Chaou et Nadia Benyoucef, Zoheir Farès de Blida et Djaber Assil d'Oued Souf, ont, durant deux heures de temps, enchanté l'assistance qui a eu du répondant, auréolant chaque prestation, avec des applaudissements et des youyous nourris.

Les artistes ont rendu, entre autres pièces, Ey'louled waggour, Lahyeth N'N'vi, El Borda, Ya Rabbi salli aâl'Enbi, Rabbi Qasad'tou Wadjhaka, Sidi sidi waâlih leklem, Ya mawliden, Qad achrakati ed'dounya, la Ilaha illa Allah, Rassoul, Ben Bouziyen, Koul Nour, Atahou Djebril, Ya men dja yaloumni, Beslat aâla Mohamed, Emchi tem tsib, Aâziz aâliya et ?chqi wegh'rami, interprétée par le duo, Abdelkader Chaou et Nadia Benyoucef.

Plusieurs artistes, étaient également invités à cette grande cérémonie dont, Hassen Benzerari, Noura Bennacer, Brahim Bahloul, Ahmed Kadri, Mehdi Tamache, Djamel Bouneb, Aissa Moulferra et Sid Ali Bensalem qui ont pris du plaisir à suivre les différentes prestations, agréablement soumises à une scénographie de circonstance, aux atmosphères solennelles et feutrées et à l'éclairage multicolore en luminaires traditionnels, suspendus ou dressés dans des représentations de minarets.

Sous les applaudissements d'un public conquis, les représentants des troupes et les chanteurs-solistes ont reçu, à l'issue de la cérémonie, des distinctions honorifiques de la part de la ministre de la Culture et des Arts et de ses invités.

Auparavant, Soraya Mouloudji, accompagnée de ses invitées-collègues au gouvernement, a ouvert la cérémonie de célébration du Mawlid Ennabaoui Ech'Charif sur le hall d'entrée de l'Opéra d'Alger, avec une "Qaâda" patrimoniale, au milieu d'enfants habillés de costumes traditionnels représentant toutes les régions d'Algérie, qui ont exalté, dans la joie et la convivialité, le rituel du Hénné, un moment embelli de louanges et de chants religieux exprimant des actes de foi et d'adoration à l'endroit du Prophète Mohamed (QSSL).