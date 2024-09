Algérie: Inauguration à Alger de la 45e édition de l'ISYA

Alger — La 45e édition de l'Ecole internationale des Jeunes astronomes (ISYA) a été inaugurée, dimanche à Alger, et devra dispenser, 3 semaines durant, une formation de haut niveau en astronomie et astrophysique à une trentaine d'étudiants algériens et étrangers.

Lors de la cérémonie inaugurale, le directeur de l'lSYA en Algérie, Nassim Seghouani, a précisé que cette édition devra assurer "un très haut niveau d'enseignement spécialisé à une quinzaine d'étudiants algériens et autant d'étrangers en astronomie et en astrophysique".

"Cet enseignement permettra également à l'Algérie de renforcer et d'asseoir cette science, d'autant plus que le projet d'un Centre d'astronomie, le premier du genre depuis l'indépendance du pays, est en cours de réalisation dans la wilaya de Khenchela", a-t-il indiqué, faisant savoir qu'une station dudit Centre est opérationnelle depuis 4 ans.

De son côté, le directeur du Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), Hamoud Beldjoudi, a estimé que la formation qui sera assurée par cette Ecole "complétera celle dispensée en Algérie et offrira aux étudiants l'opportunité de lancer des projets, de suivre des cours intensifs et de faire des observations pratiques". Ceci, en plus de "l'opportunité d'être au contact d'éminentes personnalités mondiales du domaine", a-t-il poursuivi.

A noter que les étudiants, qui sont en phase de préparation de leurs Master ou Doctorat, achèveront leur enseignement à l'lSYA le 3 octobre prochain.

Cet évènement est placé sous le patronage du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, du CRAAG ainsi que de l'Union internationale d'Astronomie (IAU).