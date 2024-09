Algérie: Résultats définitifs de la Présidentielle - La confiance dont jouit le Président Abdelmadjid Tebboune auprès du peuple mise en avant

Alger — Les titres de la presse nationale ont mis en avant, dimanche, la confiance dont jouit le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune auprès du peuple algérien, suite aux résultats définitifs de la présidentielle du 7 septembre, annoncés samedi par la Cour constitutionnelle.

Titrant sa Une "La légitimité de Tebboune confortée", Le Jeune indépendant a relevé qu'ils étaient 11 226 065 votants lors de la Présidentielle, qui a vu finalement le Président Abdelmadjid Tebboune brasser 7 976 291 voix, presque le double du score obtenu en 2019.

Pour sa part, le quotidien e-Bourse a repris les déclarations du président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, qui a affirmé que son institution a veillé au "strict respect des droits des candidats et des électeurs, et à la préservation de la transparence, la validité et l'intégrité du processus électoral".

Dans son commentaire, Horizons a qualifié "le second mandat de M. Abdelmadjid Tebboune de soutien populaire confirmé", soulignant que "le peuple algérien a tranché" et que "l'urne a décidé dans la transparence et dans les règles strictes qu'exigent les principes de l'exercice démocratique".

Dans son éditorial, L'Expression a relevé que "la Cour constitutionnelle a revu et corrigé les chiffres provisoires rendus publics au soir du 8 septembre dernier", estimant que "même si cela n'a eu aucun impact sur les grandes tendances du scrutin, il reste qu'il y a une forte symbolique dans le fait d'écouter les candidats".

Le quotidien El Moudjahid qui a titré son commentaire "Le plébiscite confirmé", a relevé que "la réélection du Président Abdelmadjid Tebboune, a été saluée par la classe politique". Dans le même sens, le journal a souligné que les chefs des partis politiques ont tous félicité le peuple algérien à l'occasion de l'annonce, par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs.

El Watan est également revenu sur l'annonce de la Cour constitutionnelle, titrant son commentaire "Abdelmadjid Tebboune, proclamé Président", alors que le quotidien Alger 16 est revenu longuement sur les nombreux messages de félicitations que continue de recevoir le Président Abdelmadjid Tebboune de la part de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement, lesquels "ont mis en avant l'importance du renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre les nations".

Le quotidien Echaab, qui a barré sa Une avec le titre "Un deuxième mandat avec une majorité absolue", a noté que le vote des citoyens en faveur de M. Abdelmadjid Tebboune est synonyme de maintien de la stabilité du pays, la préservation des acquis et la poursuite des projets entamés.

Le quotidien El Massa a également consacré sa Une à cet événement en titrant "M. Tebboune est plus fort", tout en s'intéressant aux chiffres annoncés par la Cour constitutionnelle, ce qui "confère une plus grande crédibilité au processus électoral".

De son côté, El Khabar a estimé que la réélection de M. Abdelmadjid Tebboune est une victoire pour l'Algérie, soulignant que le peuple aura opté pour la stabilité.