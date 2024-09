Algérie: Résultats définitifs de la Présidentielle - Des partis politiques félicitent le président de la République pour sa réélection pour un second mandat

Alger — De nombreux partis politiques ont félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, samedi, pour sa victoire à l'élection présidentielle du 7 septembre 2024, et ce, après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle.

A ce propos, le Rassemblement national démocratique (RND) a réitéré "ses félicitations au président de la République pour sa réélection pour un second mandat, avec la majorité des suffrages exprimés, lui souhaitant succès et réussite dans l'accomplissement de sa noble mission au service de l'intérêt de la patrie et du citoyen".

Le parti a estimé que les résultats de cette élection présidentielle étaient "un gage de confiance" du peuple algérien envers le président de la République et son programme électoral, en plus d'être un message confirmant "le ralliement des citoyens autour de leurs institutions constitutionnelles en vue de faire face aux défis auxquels le pays est confronté".

Pour sa part, le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, a félicité le président de la République pour sa réélection pour un second mandat présidentiel, affirmant que sa victoire était "méritée" et reflète "l'Algérie victorieuse" à travers ses institutions.

"La réussite de l'élection présidentielle est une réussite pour l'Algérie et reflète l'attachement à la continuité du processus réformateur et démocratique dont les bases ont été jetées par le président de la République", a-t-il assuré.

De son côté, le parti Tajamou Amel El Djazair (TAJ), a également félicité le président de la République pour sa réélection, ajoutant que ce pas constituait "un renouvellement du pacte de confiance et de responsabilité", et que "ce succès ouvrira un nouveau chapitre de travail pour les cinq prochaines années".

Le parti a adressé, à cette occasion, ses "félicitations au peuple algérien pour le succès du scrutin présidentiel", lequel, a-t-il dit, représente un "triomphe qui s'ajoute aux victoires glorieuses tout au long de son histoire prestigieuse".

Pour sa part, le Parti du Front de libération nationale (FLN) a exprimé sa "grande satisfaction" à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle, saluant "la victoire écrasante du président de la République, qui a obtenu 84,30% des voix".

Le FLN a affirmé que les résultats définitifs reflètent "le soutien populaire" dont bénéficie le président de la République pour "poursuivre le processus d'édification de l'Algérie nouvelle et continuer à bâtir un Etat fort" avec ses institutions, son armée et son économie diversifiée.

Dans le même sillage, le Parti de la liberté et de la justice, a "favorablement accueilli" les résultats définitifs proclamés par le président de la Cour constitutionnelle", adressant ses félicitations au président de la République, pour la "grande confiance accordée par le peuple algérien pour poursuivre le processus de réformes".

De son côté, le Mouvement El-Bina, a indiqué que "cette récompense méritée vient affirmer de manière claire la confiance et la haute estime dont jouit le président de la République auprès des électeurs à travers le pays (...) pour achever la construction de l'Algérie nouvelle, qui a relevé des défis ambitieux avec détermination et compétence", ajoutant que l'Algérie "poursuivra son développement à pas sûrs et réfléchis ".

Pour sa part, la confrérie de la Tariqa Tayebia "Zaouia Sidi El Hasni" a adressé ses félicitations au président de la République, soulignant que "ce choix prouve la grande confiance que le peuple place en le président de la République, et le profond soutien aux efforts continus en faveur du développement de la nation".