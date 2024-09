Algérie: Mawlid Ennabaoui - Le Premier ministre préside la cérémonie de célébration à Djamaâ El Djazair

Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui a présidé, dimanche à Djamaâ El Djazair, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une cérémonie à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif.

Accompagné du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi et du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, le Premier ministre a accompli la prière d'El Maghreb, aux côtés d'imams, de cheikhs de Zaouïas et de récitants du Saint Coran.

Dans son prêche, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a évoqué la vie du prophète (QSSSL) et la symbolique de cette célébration qui se tient pour la première fois dans cet important édifice civilisationnel.

Le recteur de Djamaâ El Djazair a en outre rappelé que la fête de Mawlid Ennabaoui est "l'une des occasions bénies au cours de laquelle nous rappelons la vie du prophète, tout en mettant l'accent sur les valeurs humaines qui caractérisent la religion musulmane".

Le programme de cette festivité a porté également sur une lecture collective du Saint Coran et un chant religieux, ainsi qu'une cérémonie de distinction de six jeunes récitants and récitantes ayant remporté le concours de récitation du Saint Coran.