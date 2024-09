Soudan: Le Ministre de l'Intérieur a participé au dialogue de l'IAPCO en Chine

Port-Soudan — La délégation soudanaise participante, dirigée par le Maj-Gen. de la police Khalil Pasha Sairin, le ministre en charge de l'Intérieur a regagné le pays samedi matin, en provenance de Chine suite à sa participation au Premier Dialogue Ministériel, tenue en République populaire de Chine.

Le ministre de l'Intérieur a expliqué à son retour que cette participation était intervenue à l'invitation de la République populaire de Chine, notant que la délégation soudanaise a participé à un certain nombre de réunions et de forums dans le cadre du renforcement de la coordination et de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la sécurité, la lutte contre les crimes, notant que la délégation a tenu une réunion bilatérale avec la participation du vice-secrétaire général chinois et que la réunion a abordé l'histoire et la force des relations soudanaises-chinoises dans divers domaines, y compris le domaine de la sécurité, la coopération et soutien à la police soudanaise dans les domaines de la formation et du soutien technique, en plus du renforcement des relations dans le cadre d'un protocole d'accord juridique.

La délégation a également participé au premier dialogue ministériel entre la Chine et l'EAPCCO - qui est un organisme de police régional dont les membres sont les chefs de police des 14 pays - au cours duquel les chefs de délégation ont passé en revue les initiatives de coopération en matière de sécurité avec la Chine. Le dialogue a abouti à la signature d'un protocole d'accord entre la Chine et les pays d'Afrique de l'Est au nom de l'EAPCCO pour la coopération technique et l'échange d'informations et de documents, la délégation a également participé à la conférence annuelle 2024 du Forum de coopération internationale sur la sécurité publique, avec la participation de représentants et délégations de (45) pays. en plus des Nations Unies et d'Interpol, en plus d'un certain nombre (14) d'États membres de l'EAPCCO, en plus de (31) représentant tous les continents d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord.

Le ministre de l'Intérieur a expliqué que la conférence a abordé, au cours de trois sessions, trois sujets liés à la coopération en matière de sécurité entre les pays du monde. La première session a porté sur la construction d'une communauté de responsabilité partagée à travers une coopération formelle établie par des forces multiples, tandis que la seconde a été consacrée à la construction d'une communauté de responsabilité partagée à travers une coopération formelle établie par des forces multiples.

La troisième séance a discuté des moyens de coopération dans le domaine de la sécurité publique à travers la coordination et la mise en place du mécanisme de coordination. La conférence a permis aux 14 pays de l'EAPCCO d'y participer, avec des discours prononcés au Soudan et en Éthiopie.

La conclusion des activités a été une invitation à la délégation soudanaise du groupe EAPCCO à participer au sous-forum sur la sécurité et le développement, où le forum a souligné la nécessité et l'importance de la sécurité pour la mise en oeuvre de projets de développement et d'investissement dans n'importe quel pays, ainsi que la nécessité de créer des sociétés de sécurité communes à cet effet.