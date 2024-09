Soudan: La Conférence internationale des études méroïtiques appelle à protéger les musées soudanais .

Munster — La 13eme Conférence Internationale sur les Etudes Méroïtiques a appelé la communauté internationale et ses institutions concernées à la protection et la préservation des antiquités et des musées au Soudan, et à soutenir les efforts visant à récupérer les antiquités récemment pillées, ainsi qu'à renforcer la coopération internationale en matière de surveillance et de suivi des antiquités volées.

C'est ce qui ressort de la déclaration finale de la conférence qui a conclu ses travaux dans la ville allemande de Münster lors de sa treizième session, qui s'est tenue du 9 au 13 septembre 2024. La déclaration finale de la conférence a adopté un certain nombre de recommandations importantes qui protégeraient et développeraient le secteur des antiquités et des musées au Soudan.

Son Excellence Mme Elham Ibrahim l'ambassadrice du Soudan en Allemagne, a pris la parole lors de la séance d'ouverture de la conférence, abordant dans son discours les crimes et violations commis par la milice rebelle Forces du Soutien Rapide- FSR dans sa guerre contre le peuple soudanais et son patrimoine culturel, notant les actes de sabotage et de pillage commis par la milice contre des antiquités, des musées et des bâtiments au Soudan, et la vente illégale d'antiquités volées, a appelé à soutenir les efforts nationaux visant à protéger le patrimoine culturel soudanais en créant un observatoire pour surveiller les vols et le transfert d'antiquités, et la coordination des efforts internationaux, de la coopération internationale et de la coopération des gouvernements et des archéologues pour renforcer les mécanismes visant à empêcher le commerce illégal d'antiquités.

%

Il convient de noter que la Conférence internationale des études méroïtiques a bénéficié d'une large participation d'universitaires, de chercheurs et de personnes intéressées par la civilisation méroïtique de diverses régions du monde, d'un groupe d'érudits soudanais de l'Autorité nationale des antiquités et des musées, d'institutions universitaires soudanaises, et des universitaires dans les domaines de l'archéologie ont également participé à l'événement, où ils ont présenté de nombreux articles solides sur les questions et sujets de la conférence, axés sur l'impact de la guerre sur les antiquités et les sites archéologiques au Soudan et sur la manière de résoudre ce problème.