Soudan: Malik Aggar a salué les positions de la Turquie en faveur du pays

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Transitoire de Souveraineté-CTS, le commandant Malik Aggar a salué les positions de la Turquie en faveur du Soudan dans tous les domaines, notamment humanitaires.

Au cours de sa rencontre dimanche dans son bureau à Port-Soudan avec l'ambassadeur de Turquie au Soudan, Fatih Yildiz, Son Excellence a exprimé ses remerciements et son appréciation au gouvernement et au peuple turc pour leur position, leur soutien et leur assistance au peuple soudanais pendant la période de guerre, tout en exprimant l'aspiration du gouvernement soudanais à renforcer les relations et à poursuivre la coopération conjointe entre les deux pays dans divers domaines d'une manière qui sert les intérêts des peuples des deux pays.

Pour sa part, Son Excelle l'Ambassadeur de Turquie a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion a abordé la situation générale au Soudan et l'assistance que la Turquie peut apporter au peuple soudanais pour alléger le fardeau des circonstances exceptionnelles qu'il traverse en raison de la guerre. L'ambassadeur turc a souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Soudan dans les domaines de l'agriculture et des mines. En plus de promouvoir et de développer les relations culturelles et commerciales dans un avenir proche.

Il a souligné la détermination de son pays à poursuivre ses efforts pour aider le peuple soudanais et le gouvernement à surmonter ces situations difficiles et exceptionnelles, ainsi qu'à accroître l'aide humanitaire. Il a souligné qu'un navire turc naviguait vers le Soudan transportant 10 cargaisons de nourriture et de médicaments destinés aux citoyens touchés par la guerre, les torrents, les inondations et aux familles dans le besoin.