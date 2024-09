Soudan: Note d'entente entre le pays et la Russie dans le domaine de la culture

Saint-Pétersbourg — Le ministre de la Culture et de l'Information Dr. Graham Abdel-Gadir et la ministre de la Culture de la Fédération de Russie Mme Olga Lyubimova ont signé une Note d'Entente dans le domaine de la culture.

La note prévoyait une coopération dans les domaines de l'organisation d'expositions et de conférences, des activités muséales et de la musique, en plus du théâtre, du folklore et de l'échange d'experts dans le domaine de la restauration et de la protection des antiquités et de la promotion archéologique.

La note d'entente comprenait également l'échange d'experts dans le domaine des institutions de formation éducative et culturelle, des bibliothèques, de la propriété intellectuelle et de la propriété, en plus des festivals de cinéma, du soutien et du développement de la créativité des enfants, en plus de l'échange de délégations officielles dans les domaines de la culture en général.