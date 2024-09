Soudan: Al-Burhan ordonne de créer des centres pour remédier les survivants des violences et des violations

Port-Soudan — Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté-CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a ordonné aux gouverneurs des États fédérés de créer des centres pour fournir des services sociaux , sanitaires et économiques pour remédier aux dommages causés aux survivants des violences et des violations, aux mains de la milice terroriste rebelle Forces du Soutien Rapid-FSR, en leur fournissant le soutien et la protection nécessaires.

Son Excellence a demandé aux ministères du gouvernement fédéral et de la protection sociale ainsi qu'à la Commission d'Aide Humanitaire d'intensifier le travail, la coordination et la coopération avec les organisations compétentes pour mettre en oeuvre ces directives. Il s'agit de remédier aux effets sanitaires, psychologiques et sociaux sur les survivants de violences et de violations.