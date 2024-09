Tunisie: 39e Festival International du Film de Namur - «Les enfants rouges» de Lotfi Achour en compétition

Cap sur la 39e édition du Festival international du film de Namur (27 septembre-4 octobre 2024) où «Les enfants rouges» de Lotfi Achour prend part à la sélection officielle. Après Le Festival de Locarno, le film rencontrera le public de Namur où il concourra pour le Bayard d'Or, aux côtés de «Mé El Aïn» de Meryam Jaboor, sélectionné dans la compétition Première oeuvre.

Long métrage de fiction de 96 minutes, «Les enfants rouges» est inspiré d'une histoire vraie qu'a vécue la Tunisie en 2015 : la décapitation barbare d'un jeune berger par un groupe de djihadistes dans les montagnes Mghila entre Sidi Bouzid et Kasserine. Le film a nécessité quatre ans de travail pour la reconstitution de cette tragédie macabre. Le scénario est signé par Natacha de Pontcharra, Doria Achour, Sylvain Cattenoy et Lotfi Achour.

Des terroristes ont intercepté deux bergers au Mont Mghila et coupé la tête de l'un d'entre eux, Achraf 13 ans, avant de la remettre au second, son cousin Nizar 14 ans, pour qu'il la rapporte à sa famille en guise de message funèbre. Traumatisé et essayant de garder sa raison, Achraf découvre que le fantôme de son cousin le suit et qu'il semble résolu de l'accompagner dans son deuil. Confronté à l'impuissance de ses aînés que les autorités ont abandonnés, Achraf est partagé entre son désir de retenir encore un peu Nizar et son devoir de guider les hommes de la famille dans la montagne pour les aider à récupérer le corps et à l'enterrer dignement.

Inspiré de faits réels et fortement ancré dans un contexte social et politique impitoyable, qualifié aujourd'hui de «décennie noire», «Les enfants rouges» se veut une plongée onirique dans la psyché blessée d'un enfant et son incroyable capacité à surmonter le trauma. Le film réunit dans les principaux rôles : Ali Hlali, Wided Dabebi, Yassine Samoun, Younes Naouar, Latifa Gafsi, Salha Nasraoui, Jemii Lamari, Mounir Khazri, Noureddine Hamami, Aya Bouteraâ et Ryen Karoui.