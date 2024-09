Tunisie: La ligne d'or - Le rôle des systèmes d'information dans la réussite de la transition numérique»

La transition numérique est désormais une obligation incontournable pour les entreprises, qu'elle soit voulue ou subie. Elle ne se limite pas à la simple adoption de nouvelles technologies, mais implique une transformation profonde de l'ensemble des processus, des méthodes de travail et de la culture d'entreprise. Au coeur de cette transition se trouvent les systèmes d'information* (SI), dont l'importance pour assurer une transition fluide et efficace est souvent sous-estimée.

Les SI jouent un rôle crucial à plusieurs niveaux : ils sont le socle sur lequel repose toute l'infrastructure numérique de l'entreprise, et ils permettent d'orchestrer l'utilisation des données, d'améliorer la productivité et de faciliter l'innovation. Si les systèmes d'information sont obsolètes ou mal adaptés, la transition numérique devient une tâche presque impossible, voire contre-productive.

L'un des enjeux majeurs de la transition numérique est l'optimisation des processus métiers. Les SI modernes permettent d'automatiser et de fluidifier ces processus, réduisant les délais et les erreurs humaines. Prenons l'exemple d'une chaîne logistique : un système d'information bien structuré permet non seulement de suivre les stocks en temps réel, mais aussi de prévoir les besoins futurs grâce à des algorithmes basés notamment sur l'intelligence artificielle. Cela facilite une gestion proactive plutôt que réactive, rendant l'entreprise plus agile face aux fluctuations du marché.

L'automatisation via les SI libère également les ressources humaines des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, permettant aux collaborateurs de se concentrer sur des tâches plus stratégiques. Cependant, pour que cette optimisation soit réellement efficace, les SI doivent être configurés en parfaite cohérence avec les objectifs de l'entreprise. C'est là que réside souvent le défi : il ne suffit pas d'installer de nouveaux logiciels, il faut que ces derniers soient adaptés aux besoins réels et qu'ils s'intègrent harmonieusement dans les flux de travail existants.

Le magazine numérique spécialité «Les cahiers du numérique» se réfère à deux grands groupes qui ont réussi leur transition tout en douceur. «La Poste» et «Air France» illustrent, en effet, deux réussites en matière de transformation numérique, chacune adaptée à ses besoins spécifiques. «La Poste» a su par exemple réinventer ses services face à la baisse du courrier traditionnel, en misant sur la dématérialisation des timbres, la gestion numérique des documents via sa filiale «Docaposte», et l'envoi de courriers sans impression par le client, tout en élargissant ses offres aux particuliers et professionnels.

De son côté, «Air France» a facilité l'autonomie des voyageurs grâce à des services numériques, tels que la récupération de billets via smartphone, l'enregistrement automatique des bagages et l'assistance aux passagers via des tablettes pour son personnel, réduisant ainsi les files d'attente et améliorant l'expérience client. Mine de rien, «Air France» est devenu le troisième site d'e-commerce en France.

*Selon la définition donnée par l'Ecole de Management «Léonard De Vinci», un SI consiste en l'ensemble de ressources et d'outils mis en place au sein d'une entreprise et permettant de collecter, stocker et analyser les informations nécessaires au bon développement et fonctionnement de l'entreprise.