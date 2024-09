Afrique: Classement par rapport à la corruption commerciale - La Tunisie en bonne position

Lorsqu'il s'agit de corruption, tous les pays africains ne sont pas logés à la même enseigne et certains figurent même au bas du classement. Les Seychelles sont le pays où la corruption commerciale est la plus faible. Cet archipel se classe au 44e rang mondial. La Tunisie au 86e rang mondial avec 47 points, ce qui lui confère la première place à l'échelle nord-africaine.

D'après le dernier rapport de «Trace», une association commerciale internationale à but non lucratif dédiée à la lutte contre la corruption, à la conformité et à la bonne gouvernance, la corruption impacte gravement la concurrence loyale, les coûts et la confiance des investisseurs.

D'après la même source, ce fléau touche toutes les sphères économiques et n'épargne pas les entreprises du continent africain. Malgré cela, «Trace» fait savoir que certains pays figurent au bas du classement mondial de la corruption commerciale.

Un handicap au développement des entreprises

«Le monde des affaires en Afrique n'est pas épargné par la corruption.

Celle-ci est même prépondérante dans certains pays qui regorgent de ressources naturelles, notamment minières et hydrocarbures. Dans ces Etats, le phénomène de la corruption s'explique surtout par des gouvernances faibles, des cadres règlementaires peu stricts, une démocratie absente, des sociétés civiles faibles, une pauvreté endémique...», explique le rapport.

%

Le rapport 2023 du classement réalisé annuellement depuis 2014 par «Trace» montre que, dans ce paysage, de nombreux pays africains figurent parmi ceux où la corruption commerciale est élevée. «Au niveau des entreprises, la corruption commerciale est un handicap à leur développement car elle fausse la concurrence, gonfle les coûts et rend la confiance des investisseurs difficile à instaurer», confirment les analyses.

Il est à rappeler que le classement se base sur quatre domaines: interaction des entreprises avec le gouvernement, dissuasion et application de la loi contre la corruption, transparence du gouvernement et de la fonction publique et capacité de surveillance de la société civile. Ayant passé 194 juridictions, territoires et régions autonomes et semi-autonomes, la matrice Trace permet d'avoir une idée sur l'étendue de la corruption commerciale dans le monde.

Au niveau international, les pays nordiques occupent les rangs des pays où on compte le moins de corruption commerciale. La Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Suède, le Danemark occupent le Top 5 mondial des pays où ce fléau est le plus faible.

La Guinée équatoriale à la 191e place

La Norvège affiche ainsi un score de 5, le plus bas au monde, devant la Nouvelle-Zélande, la Suisse et la Suède avec des scores de 10. Au bas du classement, la Syrie (192e), le Turkménistan (193e) et la Corée du Nord (194e) occupent les derniers rangs du classement et sont les pays où les risques de corruption commerciale sont les plus élevés. Au niveau du continent africain, les Seychelles sont le pays où la corruption commerciale est la plus faible.

Cet archipel se classe au 44e rang mondial, devant la Grèce (45e), affiche un score de 36, grâce à ses scores au niveau des critères «transparence du gouvernement» (30 points) et «capacité de surveillance de la société civile» (31 points). Les Seychelles devancent l'Afrique du Sud, 56e mondial avec un score de 39. Le pays réalise un bon score au niveau du domaine «capacité de surveillance de la société civile». Toutefois, le pays réalise un score moyen au niveau du critère «dissuasion et application de la loi contre la corruption» avec un score de 52 points.

Derrière ces deux pays, suivent le Cap-Vert, 62e mondial avec un score de 42 points, le Lesotho (65e mondial, 42 points), le Botswana (73e mondial, 44 points), la Namibie (74e mondial, 54 points), Maurice (80e mondial, 46 points), le Ghana (81e mondial, score de 46 points), le Sénégal (84e, 47 points), la Tunisie (86e mondial, 47 points) et figurent parmi les 10 pays africains les moins exposés à la corruption commerciale.

Le rapport de «Trace» dévoile par ailleurs, les pays où les risques de corruption sont les plus élevés. Il s'agit notamment de la RDC (185e mondial avec un score de 77 points), le Tchad (186e, 78 points), le Soudan du Sud (189e, 81 points), le Congo (187e, 79 points) et la Guinée équatoriale (191e, 87 points).