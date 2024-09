Tunisie: Lycée pilote de l'Ariana - La question de la cantine est résolue...

En 1983, la Tunisie a opté pour le système pilote qui est un concept purement tunisien. En cette même année, le lycée pilote de l'Ariana (LPA) a été créé. Il s'agit de l'un des deux premiers établissements pilotes de la Tunisie, à l'instar du lycée Carnot, Habib Bourguiba actuellement.

L'objectif était de former une élite dans des établissements scolaires beaucoup plus qualifiés. Depuis sa création jusqu'à nos jours, les résultats dudit lycée étaient très honorables. Sans pour autant cacher certaines lacunes notamment au niveau de la cantine.

Trois ans sans cantine !

Depuis trois ans, les élèves du lycée pilote de l'Ariana sont privés des prestations de la restauration servies à la cantine, faute du remplacement de l'ouvrier parti à la retraite, tel que l'explique le surveillant général de cet établissement. Au cours d'une réunion de l'administration avec les parents des élèves, la question de la cantine a été unanimement soulevée, sur fond d'insatisfaction et de mécontentement. Entre midi et quatorze heures, la majorité des élèves ne peuvent pas rentrer à la maison pour déjeuner. Ils sont obligés d'aller chercher des fast food aux alentours, cela, outre le volet financier et les charges supplémentaires.

Ce qui risque d'exposer les élèves à certains problèmes notamment le harcèlement ou le braquage. A cette occasion, le secrétaire général a précisé que les élèves bénéficiant d'un hébergement au sein de l'institution, et dont le nombre est très réduit, bénéficient des services de la cantine à trois reprises par jour. Le problème se pose avec le reste des élèves qui représentent la majorité écrasante. Les parents de ces derniers ont demandé à la direction du lycée de permettre cette année à leurs enfants d'en bénéficier.

Bonne nouvelle !

Contacté, le directeur de l'office des œuvres scolaires, M. Walid Ben Khlif, s'est montré rassurant à l'égard de cette demande: il a promis que la question de la cantine sera résolue dans les prochains jours, car l'approvisionnement n'a jamais posé problème. Seule la question de la main- d'oeuvre se pose plutôt actuellement. Avec l'affectation d'un nouvel ouvrier, tout va se décanter, afin de permettre à 200 élèves de bénéficier, désormais, des services de la cantine.

Bonne nouvelle et pour les parents et pour les élèves : M. Ben Khlif vient d'annoncer que l'inscription aux cantines scolaires est déjà ouverte via la plateforme parent.education.tn