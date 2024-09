Afrique: Coupe de la CAF - 2e tour préliminaire - ST-USMA (1-0) - Smaâli, le sauveur

Le ST gagne in extremis sur une action de Kadida qui sert Smaâli. Un but qui vaut de l'or face à une USMA qui a beaucoup de qualités

Le ST doit son difficile mais précieux succès à deux jeunes entrés en cours du jeu : Kedida, avant-centre costaud qui devient ailier droit pour servir royalement un autre jeune, Smaâli qui tire en force et marque un but salvateur (86'). C'est une victoire très bonne à prendre face à une USM qui a mieux géré le ballon grâce à la qualité de ses individualités.

L'équipe de Nabil Maâloul a raté un but à la 22' quand Guenaoui trouve Helal qui a effacé un but tout fait. Il y avait plus de solutions chez Nabil Maâloul qui avait des joueurs de meilleure qualité, surtout au milieu, mais Kanzari a réussi à résister et à attendre le bon moment pour revenir dans le match. Une transversale de Laifi à la 42', un jeu plus libéré en seconde mi-temps et cette générosité de tous les joueurs qui y ont cru.

Ce but du ST est une récompense de leur application, alors que pour l'USMA avoir plus d'atouts ne veut rien dire. Nabil Maâloul est sûrement très déçu d'avoir raté son match que son équipe a dominé (l'occasion en or de Lukonza à la 78'). Rien n'est encore joué pour les deux équipes, et le match retour reste ouvert pour les deux équipes. Le ST peut préparer le match retour avec plus de sérénité. C'est une certitude.