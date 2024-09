Angola: Paulo Flores rend fous les fans au spectacle

Huambo (Angola) — Le musicien angolais Paulo Flores a fait délire samedi soir des milliers de fans et d'amoureux, lors du spectacle célébrant ses 36 ans de carrière, intitulé "Angola que canta" et organisé dans la ville de Huambo.

Le spectacle, d'une durée d'environ deux heures, qui s'est déroulé dans le parc Xyami Shopping, a réuni un public diversifié, amateur de semba et de kizomba, qui a suivi jusqu'à la fin toutes les strophes et le choeur du vaste répertoire du célèbre compositeur, qui a commencé sa carrière à 16 ans.

Pendant le spectacle, avec son style particulier et serein, "Tio Paulito", comme l'appellent aussi ses fans, est entré sur scène avec la chanson "Angola que canta" et a suivi, entre autres tubes, "Heróis da foto", "Jeito de chorar", "Sassa", "Cherry" et "Garina".

Les chansons "Angola que canta", "Coisas da terra", "Coração farrapado", "Minha Velha" et "O Popo" ont fait vivre au public, jeunes et moins jeunes, certains les mains en l'air et d'autres à danser, des moments inoubliables d'émotion et de nostalgie.

Sur scène, toujours avec l'affection de milliers de fans et amateurs de semba et de kizomba, Paulo Flores a également chanté "Makalakato", "Kunanga no amor", "Boda", "Rumba nza tukine", "Njila ia dikanga", "Inocenti ».

A la fin, dans des déclarations à la presse, Paulo Flores a remercié ses fans pour leur admiration pour son travail, sur une scène où il valait la peine de chanter et de partager l'expérience de ses 36 ans de carrière, avec le public de cette région du plateau central.

%

Il a dit qu'il préparait un album de duos, en plus d'autres projets, surtout la célébration de 40 ans de carrière musicale.

Le spectacle comprenait des apparitions spéciales des musiciens Prodígio et Yuri da Cunha, qui, lorsqu'ils ont monté sur scène à différents moments, tous deux avec leur irrévérence, ont fait crier de joie les fans, en particulier les jeunes.

La tournée, qui célèbre ses 36 ans de carrière, parcourt six provinces du pays (Benguela, Bié, Huambo, Huila, Luanda et Namibe), a débuté le 31 août et se terminera le 12 octobre.

Paulo Flores a déjà enchanté ses supporters dans les provinces de Huila et Namibe, suivis par ceux de Bié et Benguela, les 21 et 28 de ce mois, avec la dernière étape à Luanda, le 12 octobre.

Considéré comme l'une des icônes de la musique angolaise, le musicien Paulo Flores, avec 16 albums sur le marché, est né le 2 juillet 1972 dans la municipalité de Cazenga, province de Luanda.

Son premier album intitulé « Kapuete Kamundanda » a été enregistré en 1988, à l'âge de 16 ans, à Rádio Luanda.

Il a remporté de nombreux prix nationaux et étrangers et est propriétaire de plusieurs succès musicaux tels que « Njila ia Dikanga », « Jeito joyeux de pleurer », « Cherry », « Inocenti », « Brincadeira tem hora », « Perto do fim ». , entre autres qui abordent divers sujets de la vie quotidienne des Angolais.