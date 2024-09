Guinée: Campagne pour la candidature du Général Doumbouya – Les choses coincent en Guinée forestière

Il n’est pas encore candidat officiellement, mais ça bouge déjà sur le terrain. Ainsi, le passage d’un groupe de cadres dans des préfectures de la Guinée forestière pour annoncer une éventuelle candidature du Général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections continue de susciter des réactions politiques dans le pays. Rapporte le site africaguinee.com.

Selon ce confrère, cette délégation qui fait le tour du sud de la Guinée, un des plus importants bassins électoraux du pays, a rencontré les notables de la région pour demander, dit-on, un soutien en faveur de la candidature du président du comité national du rassemblement pour le développement, (Cnrd). Certains leaders politiques originaires de la région, opposés à cette campagne, n’ont pas attendu longtemps pour mener leur controffensive.

Aussi, ajoute la source, dimanche 15 septembre 2024, ces responsables de partis politiques, des sages ainsi que d’autres citoyens étaient en conclave à Nzérékoré pour parler de ce sujet brûlant qui fait presque la Une du pays. Si la mission qui est passée réclament porter la voix de certains cadres forestiers, à la réunion de ce dimanche, on apprend qu’elle n’a pas été mandatée par une structure quelconque qui soit reconnue.

« Personne n’a été mandaté par le Konia qui est une grande communauté. Il y a des structures qui n’ont pas été informées ni associées de près ou de loin. C’est pour cette raison que nous disons désormais que rien ne se passera sans que l’ordre ne soit donné par qui de droit. Ils (les militaires, ndlr) sont là depuis combien de temps ? Qui va parler de la candidature de Paul ou de Pierre ? Et pourquoi ? Qu’il sache que le Konia est une grande communauté et a un leader. Pour ce faire, qu’on se réfère d’abord aux personnes qui ont le droit de parler aujourd’hui au nom du Konia. Ce ne sont pas des individus qui vont quitter à Conakry, parce qu’ils ont eu des voitures et de l’argent pour venir parler au nom d’une communauté », martèle Diabaty Doré, homme politique membre de la délégation venue de Conakry.

%

Au pouvoir en Guinée depuis 2010, le président Alpha Condé a été renversé en septembre 2021 par des militaires dirigés par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya. Condé est arrêté et les institutions dissoutes, alors qu'un Comité national du rassemblement et du développement (CNRD) s’engage à tenir « une transition transparente et inclusive ».