Angola Education Awards distingue des professionnels de l'éducation.

Luanda — Les professionnels et institutions qui se distinguent dans le développement de l'éducation dans le pays, au cours de l'année 2024, seront distingués, le 20 décembre, lors d'un gala promu par le projet Angola Education Awards.

L'initiative de l'Association des Universités Privées d'Angola, du groupe Dreamers.AO et de l'entreprise étudiante désignée Carneiro, vise à promouvoir chaque année le concours d'une manière à portée nationale avec pour mission centrale de célébrer l'excellence dans l'éducation en Angola, en honorant des individus et des institutions qui se distinguent par leurs contributions notables à l'avancement des connaissances et de l'éducation dans le pays.

Lors d'une conférence de presse tenue samedi à Luanda, à propos de l'événement, l'un des organisateurs de l'AEA, Mateus Esteita, a déclaré que les inscriptions qui débuteront le 1er octobre de l'année en cours seront gratuites et devront être effectuées par les enseignants, les étudiants et les institutions ou leurs représentants légaux.

La candidature doit être faite en remplissant un formulaire contenant toutes les informations concernant le candidat et le travail sur le site : https://angolaeducationawards.com/.

Selon Mateus Esteita, le prix, en plus de reconnaître les personnes qui participent activement à l'amélioration de l'éducation nationale, sera étendu aux établissements d'enseignement supérieur, aux centres de formation professionnelle, aux enseignants et aux étudiants.

Le concours est destiné à être annuel et national, avec pour mission centrale de promouvoir et de célébrer l'excellence dans l'éducation dans le pays, selon le responsable.

Le public cible d'Angola Education Awards, dont le vote se termine officiellement en décembre, sont les étudiants, les enseignants, ainsi que les groupes de chercheurs et d'organisations non gouvernementales, les associations étudiantes, les start-ups/edtechs, les centres de formation, les universités et les instituts.

Avec ce prix, selon l'organisation, l'objectif est de renforcer le rôle vital de l'éducation et de l'apprentissage, en les reconnaissant comme une base fondamentale pour atteindre une qualité de vie élevée et conduire un avenir prospère pour la nation angolaise.

Le concours comporte 14 catégories, notamment « Scientifique de l'année », « Meilleure association étudiante », « Meilleur centre de formation professionnelle », « Meilleur Edtech » (start-up éducative), « Meilleur portail éducatif », « Science et technologie », « Meilleur projet d'éducation sociale », « Meilleur institut universitaire supérieur dans le domaine des sciences sociales » et « Meilleur institut universitaire en ingénierie ».

Le jury de la 2ème édition d'Angola Education Awards est composé d'Eugénio da Silva, secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Carla Queiroz, directrice générale de l'Institut Supérieur d'Administration et Finances (ISAF), Chivanga Barros, professeur à l'Institut Polytechnique Supérieur des Technologies et des Sciences (ISPTEC), Herinelto Casimiro, mathématicien et scientifique angolais, et le professeur Chocolate Brás.