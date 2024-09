Angola: FADA réitère son engagement en faveur de la formation en mécanisation agricole

Wako Kungo (Angola) — L'administrateur exécutif du Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA), Saidy dos Santos Fernando, a réitéré vendredi, à Wako Kungo (Cuanza-Sul), l'engagement de former des professionnels de la mécanisation agricole, pour dynamiser la production familiale.

Intervenant au terme de la formation de 100 techniciens en manutention et entretien des tracteurs et motoculteurs, il a dit qu'ils avaient créé l'école itinérante, pour assurer les niveaux de durabilité du projet de mécanisation et de compétence humaine.

Il s'agit d'une action incluse dans le projet gouvernemental, appelé « Osi Yetu » et intègre le FADA, l'INEFOP et l'IDA.

Le responsable a indiqué qu'il ne suffit pas d'assurer le financement, mais d'assurer la compétence humaine, d'où la formation en mécanisation agricole et l'assistance technique, pour introduire des techniques innovantes capables d'augmenter la production familiale.

"Nous voulons stimuler l'agriculture traditionnelle, à travers le programme d'accélération de l'agriculture familiale et le renforcement de la sécurité alimentaire", a-t-il signalé.

Cependant, il a souligné que le succès de cette action dépend de l'enregistrement de ceux qui bénéficient d'un soutien régulier de l'État, pour un meilleur contrôle et suivi de l'impact de la production.

Le FADA, selon l'administrateur exécutif, entend renforcer la capacité financière des fonds communautaires paysans, le financement de la mécanisation légère et d'autres financements réguliers de l'institution.

Pour sa part, le représentant de l'Institut d'Emploi et Formation Professionnelle (INEFOP), Belchior de Almeida, a dit que ce cycle de formation était une initiative du FADA, qui, après avoir planifié sa stratégie, a rejoint l'INEFOP.

"Nous comprenons que la livraison de tracteurs n'a pas suffi à aider à la mécanisation agricole des familles dans les communes et les zones rurales, sans que nous puissions avoir des connaissances sur la manipulation et l'entretien du matériel", a-t-il expliqué.

Pour sa part, le directeur du Bureau de l'Agriculture, Forêts, Elevage et Pêche de la province de Cuanza-Sul, Laurindo Chambula Ladera, a souligné qu'il était important de valoriser davantage la production familiale et de la transformer en agriculture commerciale, afin d'obtenir la qualité souhaitée et la quantité capable de générer des revenus.

"La capacité physique des familles à préparer manuellement la terre pour la culture est limitée et il leur sera difficile de travailler sur un hectare, mais en utilisant des tracteurs et des motoculteurs, on obtient déjà une augmentation progressive de la production", a-t-il souligné.

Le responsable a indiqué que dans la province de Cuanza-Sul, les familles cultivent en moyenne plus de deux hectares et demi, au-dessus de la moyenne nationale de deux hectares.