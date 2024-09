Angola: La prévention des accidents de la route remporte le prix du salon technologique

Luanda — Le Système de Prévention des Accidents de la Route, développé par deux étudiants du cours d'Electronique et Télécommunications, a été le meilleur projet de la 15ème édition de la Foire d'Innovation Technologique de l'Institut de Télécommunications de Luanda (FITITEL) 2024.

La foire s'est clôturée samedi, à Luanda, la capitale angolaise.

Il s'agit d'un projet qui vise à réduire le nombre d'accidents sur les routes de Luanda, ainsi qu'à atténuer les dommages éventuels, selon l'une des inventrices, Ludovina Quinguaia.

Se confiant à l'Angop, à la fin de la FITITEL, l'étudiant de dernière année a précisé que ce système détecte les obstacles et peut éviter les collisions entre véhicules.

Il a ajouté que le système émet des signaux sonores pour alerter le conducteur et le monde extérieur. Si le véhicule se retourne dans un ravin, le système envoie un message automatique indiquant le lieu où l'accident s'est produit.

Il a indiqué que la mise en oeuvre du projet susmentionné sera progressive, passant par une phase de test des capteurs en situation réelle.

Un autre projet primé a été le système d'alarme d'invasion ferroviaire, également développé par deux finalistes de l'ITEL, visant à avertir en cas de vandalisme ou de vol de voies ferrées.

Selon Diogo Brandão, l'un des promoteurs, cette initiative comble le vide existant dans le pays, en empêchant les invasions sur la ligne ferroviaire.

"Par exemple, ces derniers temps, le fer est devenu l'un des métaux les plus recherchés dans notre société, mais ce système prévient, en cas de vol ou d'invasion sur la voie ferrée, avertissant spécifiquement les endroits où se produisent d'éventuels cas de vandalisme", a-t-il assuré.

En plus de ces projets, des prix Vote du Public et Révélation ont également été décernés.

Les lauréats/récompensés ont reçu des ordinateurs, des téléphones portables, des valeurs monétaires et un paquet Zap Max de six mois, en plus de bénéficier de cours techniques et d'un stage au sein de l'entreprise Sistec.

L'un des étudiants du cours d'informatique, lauréat du Prix Révélation, bénéficiera d'une bourse pour l'enseignement supérieur, offerte par le ministère des Télécommunications, Technologies de l'information et Communication sociale (MINTTICS), selon le titulaire du portefeuille, Mário Oliveira.

En outre, l'organisation de l'événement a décerné des mentions honorables à des entreprises partenaires, telles que Nossa Seguros, Angola Cables, Angola Telecom, FADCOM, EMIS, INFOSI, Zap, INACOM, Criative, Elisal et Centro Tecnólogico do Uige, ainsi qu'aux organismes de communication sociale, notamment l'ANGOP, la TPA, la TV Zimbo, Girassol TV et le quotidien « Jornal de Angola ».

Intervenant lors de la cérémonie de clôture de la FITITEL, le ministre Mário Oliveira a considéré l'événement comme important, car il donne aux étudiants l'occasion de démontrer dans la pratique les connaissances acquises au cours des quatre années de formation secondaire à l'ITEL.

Il a donc appelé les hommes d'affaires et les industriels à aborder les projets développés par les étudiants, afin qu'ils puissent être utilisés pour résoudre un ensemble de problèmes que connaît la société, en vue d'améliorer la condition sociale des citoyens et le développement de l'économie nationale.

Il a affirmé que la foire représentait une valeur ajoutée pour tous les exposants et institutions partenaires, ce qui a transformé l'événement en une démonstration que l'Angola est sur la bonne voie de développement technologique.

Il a appelé les exposants à transformer les prix reçus en une force catalytique dans le domaine technologique, avec le soutien institutionnel du Ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et de la Communication Sociale.

À son tour, la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a déclaré que le secteur travaillerait avec les finalistes de l'ITEL pour la poursuite de l'utilisation des projets développés par les étudiants, avec des applications dans l'éducation.

Elle a rappelé que le secteur travaille déjà avec les étudiants sur la numérisation du système éducatif.

Par exemple, lors du concours public organisé dans les provinces de Malanje et Cuanza-Norte, ce sont les étudiants de l'ITEL qui ont développé l'application permettant l'inscription en ligne et la correction automatique des tests.

Elle a mentionné que ce sont également eux qui aident à développer le format pour les examens nationaux.

Luísa Grilo a également ajouté que le secteur donne aux écoles les moyens de fournir des services et de qualifier la main-d'oeuvre pour résoudre les problèmes auxquels le système éducatif ou la société en général est confronté.

Sous le thème « Fintechs - moteurs de l'économie numérique et de l'indépendance financière », FITITEL 2024 a réuni 80 étudiants de la 13e promotion, finalistes de l'année académique 2023/2024, des filières Informatique, Electronique et Télécommunications, Informatique et Système Multimédia de l'ITEL.

Pendant trois jours, ces exposants ont présenté une variété de projets technologiques, démontrant la mise en pratique des connaissances acquises au cours de leurs études.