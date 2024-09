Congo-Kinshasa: Le député Willy Mishiki plaide pour l'intégration des Wazalendo dans les services de sécurité

Le député national Willy Mishiki soutient l'incorporation des combattants Wazalendo dans les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), la police nationale, et les services de renseignements. Lors d'un point de presse tenu ce samedi 14 septembre à Kinshasa, l'élu de Walikale, au Nord-Kivu, explique que cette intégration sous un commandement unique et harmonisé pourrait réduire les abus commis par certains membres de ces groupes armés, et contribuer à rétablir la paix dans certaines régions de l'Est du pays.

Willy Mishiki a également recommandé au gouvernement de fournir rapidement une formation accélérée en droit humanitaire international et en droits de l'homme aux Wazalendo. Il a déclaré : « Nous pensons qu'il faut incorporer les Wazalendo dans les FARDC et la PNC, avoir un commandement unique, et là on ne va plus parler de Volontaires pour la défense de patrie.

Mais on va parler des FARDC. Et cela va nous éviter les dérapages que nous connaissons aujourd'hui. L'avantage que les Wazalendo ont, c'est qu'ils sont déjà formés militairement, ils se battent pour conserver les terres de leurs ancêtres et ils ont résisté et tout ce qu'il faut maintenant c'est leur donner la formation accélérée de droit humanitaire international et des droits de l'homme, qui doivent être respectés. Aujourd'hui par exemple les Wazalendo ne sont pas payés, ils se font payer eux-mêmes à travers les jetons qu'ils récoltent. »

Les Wazalendo (patriotes en swahili), également connus sous le nom de "Volontaires pour la défense de la patrie" (VDP), sont des combattants de groupes armés locaux qui soutiennent l'armée congolaise (FARDC) dans sa lutte contre le groupe rebelle M23, soutenu par l'armée rwandaise.