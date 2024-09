Afrique de l'Est: Le réseau de Franklin refait surface...

Qui a ordonné l'importation de cannabis d'une valeur de Rs 330 750 000 de La Réunion ? Ce mystère reste entier pour la brigade antidrogue. Les noms des bailleurs de fonds et des commanditaires demeurent inconnus pour l'instant. Après la saisie majeure effectuée jeudi soir, trois suspects ont été arrêtés, tandis que deux autres sont encore en fuite.

Le couple arrêté, Umayr Mudhoo, un soudeur de 34 ans, et son épouse Bibi Rukaan Batchameah, 31 ans, sont des habitants de Plaine-Verte. Un troisième suspect, Hemant Vashisht Ramsurun, 26 ans, mécanicien de Vallée-des-Prêtres, est également en détention. Tous trois font face à une accusation provisoire de trafic de drogue, avec des circonstances aggravantes.

Le vendredi 13 septembre, plusieurs unités policières, notamment le Field Intelligence Office de Metro North, la DCIU et la CANS, ont été mobilisées pour retrouver les suspects. Bibi Rukaan Batchameah s'est rendue volontairement à la police, accompagnée de son avocat, Me Nabil Kaufid, déclarant que le bateau brûlé à bord duquel se trouvait la marchandise lui appartenait à elle et l'avait achetée pour Rs 450 000.

Elle a affirmé qu'elle n'était pas courant que son bateau avait été utilisé pour effectuer la traversée entre l'île soeur et Maurice, indiquant qu'elle pensait qu'il servait à transporter des touristes lors de visites. C'est à travers les médias qu'elle aurait appris que le bateau avait pris feu.

Lors de son interrogatoire, Hemant Vashisht Ramsurun a pour sa part fini par avouer qu'il était à bord du bateau et qu'on lui avait promis Rs 300 000 pour surveiller l'état de l'embarcation durant le trajet aller-retour entre Maurice et La Réunion. Umayr Mudhoo, bien qu'il nie toute implication, n'est pas étranger aux affaires de drogue selon les autorités. Il a déjà été inculpé pour culture, trafic et possession de cannabis, mais avait écopé d'une simple amende.

Le réseau Franklin toujours actif ?

Les enquêteurs soupçonnent que le réseau de Franklin, bien qu'affaibli, n'est pas complètement démantelé. Ils pensent que des proches de ce réseau ont repris les activités illicites, dont en mer, où Umayr Mudhoo est réputé pour ses compétences de skipper.

En octobre 2021, ce même Umayr Mudhoo avait déjà fait parler de lui lors d'une traversée vers La Réunion aux côtés de Mike Gregory Pattee, soupçonné d'être un proche de Franklin. Mudhoo faisait partie d'un groupe de cinq pêcheurs disparus au large de Maurice et secourus par la société nationale de sauvetage en mer près de Saint-André, à La Réunion. Les pêcheurs, dont Mike Gregory Pattee, avaient été détenus par les autorités mauriciennes à leur retour, avant d'être inculpés à l'île soeur pour ne pas avoir signalé leur départ.

Rappelons par ailleurs que Jean Hubert Celerine, alias Franklin, a été condamné à six ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Saint-Denis, pour son rôle dans un réseau de trafic de drogue entre La Réunion et Maurice. Cette condamnation fait suite à la saga dont il était l'acteur principal puis son extradition vers La Réunion le 2 avril.