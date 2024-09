Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «On fait de notre mieux pour accueillir un troisième candidat de ReA...»

L'alliance PTr-MMM-ND et le nouveau venu Rezistans ek Alternativ (ReA) seront désormais regroupés sous la bannière de l'Alliance du changement. C'est l'annonce faite par Navin Ramgoolam, hier samedi 14 septembre en conférence de presse. Le leader des Rouges a indiqué qu'ils ont pu conclure un « accord historique » avec ReA et que c'était un souhait longtemps entretenu.

Il est aussi revenu sur sa première rencontre avec les membres de ReA qui s'était tenue à la rue Desforges et a dit avoir dès lors vu leur sincérité et leurs principes, des «dimounn genuine». Il a rappelé qu'Ashok Subron a mené un combat inlassable pour la classe ouvrière, notamment dans le secteur agricole-sucrier, le port et ailleurs, mais a aussi fait ressortir le combat de ReA afin ne pas déclarer son appartenance ethnique pour pouvoir être candidat à une élection.

Par la suite, il a confirmé qu'Ashok Subron sera candidat au n°4 et Babita Thannoo au n°8, fief de Pravind Jugnauth. Il a ajouté que l'alliance fait de son mieux pour « accueillir un troisième candidat de ReA». Note discordante toutefois : Paul Bérenger ajoutera, pour sa part, à une question des journalistes à l'issue de la conférence de presse qu'il sera « bien difficile » d'avoir un troisième candidat de ReA pour représenter l'alliance aux prochaines législatives...

%

Le leader du MMM avait auparavant salué le courage de Babita Thannoo, qui fera face à Pravind Jugnauth dans la circonscription de ce dernier.

Navin Ramgoolam est en outre revenu sur l'internet gratuit pour les jeunes de 18 à 25 ans et estime qu'il y a un « plan derrière cette mesure » gouvernementale et « qu'une personne serait impliquée » dans le stratagème, sans en dire davantage. Il a fait savoir qu'il se pourrait qu'il dévoile le nom de cette personne au meeting de l'alliance à Triolet, le 22 septembre. Le chef de file des Travaillistes a demandé aux jeunes de ne pas enregistrer leur carte SIM et d'attendre deux mois, le temps que le prochain gouvernement accède au pouvoir et que l'internet devienne gratuit pour tous.

L'ancien Premier ministre a également parlé du prêt logement à zéro intérêt promis aux 18-35 ans par Pravind Jugnauth s'il obtient un troisième mandat, et soutient que c'est pour embêter les jeunes. Il a évoqué le prix élevé des matériaux de construction et des terrains. Il est aussi revenu sur la dette publique, qui se chiffre à Rs 546,3 milliards.

«Taler pou tann pension pou bann 18 ans tou», a-t-il ironisé. Il a également mentionné la baisse des prix de l'essence et du diesel qui pourrait intervenir à la veille des élections, alors que celle-ci est réclamée depuis longtemps. Il a terminé son allocution en promettant qu'il y aurait d'autres révélations le dimanche 22 septembre au meeting de Triolet.

Richard Duval a quant à lui épluché le dossier des courses hippiques en indiquant que le Mauritius Turf Club ne serait pas de retour de sitôt, car pour cela, il faudrait 400 chevaux et Rs 600 millions, ce qui est «quasi-impossible». Il est aussi revenu sur le problème d'eau en faisant référence à la fausse promesse d'eau 24/7.

Lors de la tranche des questions-réponses, Navin Ramgoolam a démenti tout contact avec Alan Ganoo. «C'est absolument faux», a-t-il assuré. Interrogé sur la circonscription dans laquelle il se portera lui-même candidat, le leader des Rouges a soutenu qu'il fera une annonce à ce propos au meeting de Triolet.