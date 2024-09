Madagascar: Circulation dans le centre-ville - Fluidité retrouvée à Behoririka et Soarano, le week-end dernier

Début des choses sérieuses pour la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) en matière d'assainissement, en menant une opération d'assainissement dans le centre-ville, notamment Soarano, Analakely et les environs.

Depuis la semaine dernière, une série d'interventions ont été menées dans le centre-ville en matière d'assainissement et de désengorgement des trottoirs et des chaussées de Soarano et de Behoririka, l'un des points noirs en matière de circulation à Antananarivo. L'opération était menée par les éléments de la police municipale, de la Direction des Transports et de la Mobilité Urbaine (DTMU/CUA), conjointement avec le commissariat central. C'est ainsi que des policiers municipaux et des éléments de la police nationale ont mené sur le terrain les interventions en vue de fluidifier la circulation et d'orienter les usagers.

Des espaces piétons ont été aménagés, grignotés sur une partie des chaussées de Soarano, permettant aux passants de mieux circuler, non sans mal, toutefois, car l'espace consacré aux piétons reste étroit par rapport au nombre d'usagers. S'y ajoute la présence des marchands de rue, à l'origine de l'engorgement excessif des rues du centre-ville, notamment Behoririka, Soarano et Analakely.

Samedi dernier, les interventions des équipes de terrain ont permis une meilleure fluidité de la circulation. D'après la CUA, ces dispositions de fluidification de la circulation seront maintenues et étendues vers d'autres axes de la capitale régulièrement confrontés au problème d'engorgement.

Sans-abris

Outre les voies de circulation de Soarano et de Behoririka, les espaces sous les arcades d'Analakely ont également fait l'objet d'une opération d'assainissement. Les éléments en charge de l'opération ont sommé les sans-abris occupant ces zones sous les arcades, de quitter les lieux. Ce, dans l'objectif de rétablir la sécurité et la propreté dans cette partie de la ville.

Les usagers, de leur côté, espèrent que ces mesures s'inscrivent dans la durée. Des mesures similaires ont déjà été prises par les équipes successives à la tête de la CUA, mais la pérennisation et la mise à l'échelle n'ont pas été à la hauteur des attentes.

On se rappelle, d'une part, des retours des sans-abris, quelques temps seulement après avoir été délogés des trottoirs et placés dans des centres d'accueil, et d'autre part, des mouvements de contestation des marchands des rues, défiant les éléments municipaux dans leur tentative de rétablir l'ordre, la sécurité et la fluidité de la circulation.