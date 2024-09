Madagascar: Trail-UTOP - Une 16e édition prometteuse et innovante

L'Assemblée Générale de l'Ultra Trail des Ô Plateaux (UTOP) s'est tenue la semaine dernière à Ambodivona. Le président Rivo Andriamanalina a été reconduit pour un troisième mandat.

Rivo Andriamanalina a été réélu président de l'association UTOP pour l'année 2025. Entouré de jeunes membres compétents, il se fixe pour objectif l'expansion et l'inclusion durant son troisième mandat. Pour la 16e édition, l'association prévoit d'accueillir plus de 3 000 coureurs, contre 2 753 en 2024. Avec 23 nationalités représentées lors de la dernière édition, l'objectif est d'élargir encore cette diversité, reflétant ainsi le caractère international de l'événement. « L'UTOP vise à surpasser ses réalisations passées et à renforcer sa réputation sur les scènes nationale, régionale et internationale en tant qu'événement sportif de référence », a annoncé le président. Pour les années à venir, des ambitions principales sont déjà définies.

L'UTOP s'efforce de rendre le trail running plus inclusif, avec des initiatives spécifiques prévues en 2025 pour faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap. Reconnaissant la passion croissante pour les sports de plein air, l'association envisage également de s'ouvrir à d'autres disciplines comme le cyclisme, offrant ainsi une plateforme plus vaste pour les amateurs de sports nature et diversifiant les opportunités pour les participants et les partenaires.

Comme à chaque édition, l'association vise à améliorer l'expérience des coureurs, promettant une organisation bien rodée et des services toujours plus attentifs aux besoins des athlètes, tout en renforçant son ouverture vers d'autres disciplines de plein air. « L'UTOP ambitionne de consolider son image de marque au-delà des frontières de Madagascar. En mettant en avant la qualité et la diversité de ses événements, l'association souhaite attirer un public plus large, allant des coureurs locaux aux participants internationaux de divers continents », a-t-il conclu. Manjato Razafy