Madagascar: Jiu-Jitsu-King of BJJ - Nofy, Mikaia et Andy sur le trône

La première édition de la compétition King of BJJ, organisée par l'Estrela Team, a été un succès hier à Soanierana. Chez les dames, Nofy Mica Chuck du club Checkmat a été sacrée championne et est devenue la première Queen of BJJ.

À l'issue d'un duel alléchant, elle a battu Saida Sabity du club Southside en finale. Pour les ceintures bleues et blanches chez les hommes, Mikaia Ranaivotsimba a mis la barre très haute pour son club Southside en remportant le titre de King après avoir battu Nomasy Raharijaona du club Checkmat. Chez les ceintures violettes, marron et noires, la victoire a été arrachée par Andy Rasamy Anoharana.

Le sociétaire du club Checkmat a défait Tsinjo Rakotomaria du club One Tribe. L'entrée en lice de Radozinho « Radokely » était très attendue, lui qui est de passage au pays. Lors de sa rencontre avec Andy, il a subi une blessure et n'a pas pu réaliser une belle prestation jusqu'à la fin. Cependant, le combat entre Avotra du club One Tribe et Bryan, qui a livré un combat haut en technique, a été très apprécié par tout le monde.

Cette organisation, dans le cadre de la célébration du 12e anniversaire du club Estrela, a vu une vingtaine de combats très impressionnants avec la participation de combattants venant de différents clubs.