Sénégal: First satellite day - Le pays ambitionne de développer l'industrie spatiale

Le Sénégal a célébré hier, vendredi 13 août, le lancement avec succès de son tout premier satellite GAINDESAT-1A dans l'espace qui a eu lieu le 16 août dernier depuis la base de Vandenberg en Californie. C'était à l'occasion du « First Satellite Day » organisé à la Cité du Savoir de Diamniadio et présidé par le Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. A cette occasion, il a magnifié le travail des ingénieurs sénégalais et rappelé les ambitions du Sénégal dans le domaine de la conquête spatiale.

Vendredi 16 août dernier, le Sénégal venait de franchir une « étape clé » dans le domaine des technologies spatiales avec le lancement avec succès de son premier satellite GAINDESAT-1A depuis la base de Vandenberg, en Californie. Et hier, vendredi 13 août, le pays a fêté cet évènement historique qui place la recherche et l'innovation au centre des priorités des autorités gouvernementales. C'était en présence de nombreux membres du gouvernement, d'universitaires, d'étudiants en sciences et techniques et de partenaires.

Lors de ce « First Satellite Day » organisé à la Cité du Savoir de Diamniadio par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a magnifié « l'éclatante réussite engendrée par notre pays dans le domaine de la conquête spatiale ». « C'est le lieu et le moment également à travers la réussite de ce coup d'essai avec comme corollaire un profond sentiment de satisfaction et d'émulation, d'encourager la montée en puissance de cette fulgurante avancée. L'objectif est que d'autres satellites stationnaires plus robustes et mieux opérants soient mis sur orbite afin de soutenir et de renforcer nos ambitions de développement », a déclaré le Président de la République.

Dans son allocution, il est aussi revenu sur le programme spatial SENSAT lancé par le Sénégal « dans le but de satisfaire notre pays en produits et services spacieux et faire du secteur spatial un véritable levier pour le développement socio-économique harmonieux et durable du Sénégal ». Dans le cadre de l'atteinte de cet objectif, Bassirou Diomaye Faye a indiqué que « notre Etat est conscient de la nécessité de mobiliser ses propres moyens techniques et financiers pour assurer la réussite de ce programme ».

En effet, le satellite a été conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais en partenariat avec le centre spatial universitaire de Montpellier. C'est ainsi que le Président de la République a félicité les équipes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation mais aussi les ingénieurs pour le travail « exceptionnel accompli » et leur « engagement exemplaire » qui méritent la reconnaissance de la Nation. Ces ingénieurs et techniciens ont été décorés dans la soirée au Palais présidentiel. Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye n'a pas manqué d'inviter les professeurs et encadreurs à continuer à « cultiver le culte de l'excellence » dans les instituts et écoles d'ingénieurs. Allant plus loin, il a annoncé une « politique et une stratégie spatiale nationale qui seront définies et sanctionnées par l'élaboration d'une loi spatiale et ses décrets d'application ».

Poursuivant son propos, le Chef de l'Etat a ainsi invité « la communauté scientifique et technique de notre pays à ne ménager aucun effort pour construire le renouveau scientifique et technique de notre pays, à se mobiliser pour mettre à notre disposition les solutions technologiques que demandera la mise en oeuvre du projet ». « Je vous apporterai tout le soutien nécessaire. Il y va de la conquête indispensable de notre souveraineté », a dit Bassirou Diomaye Faye. Pour rappel, GAINDESAT-1A est destiné à collecter des données environnementales et à fournir des images satellites qui contribueront à de nombreux secteurs clés tels que l'agriculture, l'environnement, la sécurité et l'aménagement du territoire.