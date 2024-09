Madagascar: 1re édition Fit Game - Le bodybuilding et le bras de fer à l'honneur à Ankorondrano

Les passionnés de musculation et de sports de force ont rendez-vous les 21 et 22 septembre au Gymnase Ankoay à Ankorondrano pour la première édition du « Fit Game ». Présenté ce samedi à Alarobia, cet événement, conçu par Fitiavana Mickael, promet de rassembler amateurs, athlètes, et professionnels du secteur du fitness autour de compétitions de bodybuilding, de bras de fer, de powerlifting, ainsi que de défis comme le Grow Foods Challenge et le XXL Challenge Endurance.

« Le but de l'événement est de promouvoir la musculation et de mettre en avant le bien-être que ce sport peut apporter », souligne Fitiavana Mickael. Au-delà des compétitions, le Fit Game ambitionne de servir de plateforme de rencontre et de partage pour tous les acteurs du domaine, des vendeurs d'équipements aux producteurs de compléments alimentaires. Cet événement bénéficie du soutien d'Airtel Madagascar, qui voit dans le sport un moyen de fédérer et de rassembler les individus.

Julie Raharilalao, Directrice Marketing d'Airtel, précise : « Nous croyons fermement que le sport est un vecteur d'excellence et de cohésion sociale. Notre soutien aux événements comme le Fit Game reflète notre engagement envers l'effort collectif, la détermination, et l'esprit de victoire. »

Le Fit Game s'annonce comme un moment fort pour les passionnés et professionnels du fitness, alliant compétitions sportives et opportunités de networking, tout en célébrant les valeurs de persévérance et de camaraderie.