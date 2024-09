Madagascar: Une bataille politique qui commence

L'annonce du refus de la validation de la candidature de Marc Ravalomanana à la mairie d'Antananarivo par l'OVEC est tombée comme un couperet samedi dernier. C'est l'ancien président lui-même qui en a parlé sur sa page Facebook.

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et a fait le buzz sur les réseaux sociaux durant le week-end. Elle est d'autant plus malvenue qu'elle survient à quatre jours de la clôture du dépôt des candidatures pour les communales du 11 décembre.

Une bataille politique qui commence

Pour le moment, ce sont les sympathisants du TIM et du firaisankina qui expriment leur indignation devant ce rejet de la candidature de Marc Ravalomanana. Tout le monde attend la réaction officielle des poids lourds de la plateforme. Elle devrait avoir lieu dès aujourd'hui. C'est un véritable combat politique qui est en train de s'engager entre le pouvoir et l'opposition. L'ancien président ne semble pour l'instant pas avoir d'adversaire capable de lui disputer les suffrages des habitants de la capitale. Ce refus de validation de sa candidature tombe donc à point nommé.

Lors du dépôt de son dossier, il s'en était remis à l'OVEC et avait affirmé qu'il espérait que toutes les pièces du dossier étaient conformes à la réglementation. Sur les réseaux sociaux a circulé un document émanant du centre fiscal, daté du 4 septembre 2023 et intitulé certificat de régularité fiscal de l'ancien président. Les réactions vont se multiplier à partir d'aujourd'hui.

Le ton va monter dans une opposition qui se sent trompée et qui va prendre à témoin les Tananariviens dont beaucoup avaient déjà acté la candidature de Marc Ravalomanana. Le souhait de tous est que la raison l'emporte et que les petites manoeuvres mises en place ne fassent long feu. Comme nous l'avons dit plus haut, c'est un combat politique qui est engagé entre le pouvoir et l'opposition. L'opinion observe attentivement son déroulement et finira par prendre parti.