Célébration de la Journée Internationale de la Femme Rurale 2024 à N'zérékoré. Depuis 2007, la Journée Internationale de la Femme Rurale est célébrée à travers le monde le 15 octobre de chaque année.

Pour commémorer cette journée en République de Guinée, le Réseau National des Femmes Rurales de Guinée (RENAFERGUI), membre du Réseau AWLN-Guinée en collaboration avec ses partenaires techniques et financier, organise une série d'événements les 15 et 16 octobre 2024 à N'zérékoré.

Cette journée sera marquée par une riche programmation mettant en lumière le rôle crucial des femmes du monde rural dans le développement socio-économique de l'Afrique en particulier et du monde en général.

L'initiative du RENAFERGUI vise à faire le bilan, présenter les défis et annoncer les perspectives en matière d'insertion socio-économique et d'autonomisation des femmes rurales en République de Guinée.

À cette occasion, des stands d'exposition des produits made in Guinée issus des quatre (4) régions naturelles de la République de Guinée seront installés pour promouvoir le contenu local guinéen.

Des échanges d'expériences entre les femmes du monde rural venues des différentes préfectures de la Guinée seront également organisés à travers des panels. Ces échanges seront suivies d'activités de sensibilisation sur la protection de l'environnement et l'impérieuse nécessité pour les femmes rurales à s'impliquer davantage dans la campagne de reboisement nationale, « Une Femme, Un Arbre » initiée par AWLN-Guinée pour la restauration de notre couvert végétal.

%

Ces activités de sensibilisation visent non seulement à promouvoir un développement durable et surtout à renforcer la solidarité entre les femmes rurales de toutes les préfectures de la Guinée.

Ces activités se poursuivront le 16 octobre 2024, avec une exposition mettant en avant les produits agricoles locaux, des discours de haut niveau, dont ceux du Ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, du Gouverneur de N'zérékoré, de la Présidente du RENAFERGUI, ainsi que de celui de Monsieur le Représentant de la FAO en Guinée.

Des interventions qui seront essentiellement concentrées sur les enjeux et perspectives pour l'insertion socio-économique et l'autonomisation des femmes rurales et sur la nécessité d'impliquer les femmes dans la protection de l'environnement base du développement durable.

L'occasion sera mise à profit par Hadja Mbalou Fofana, Présidente du Réseau National des Femmes Rurales de Guinée (RENAFERGUI), pour exprimer ses chaleureux remerciements aux partenaires de la Guinée et aux participantes pour leur engagement continu en faveur des femmes du monde rural. Elle soulignera également les réalisations du réseau et les projets futurs visant à améliorer la vie des femmes rurales en République Guinée.

Nous invitons les médias, les organisations de la société civile, les autorités locales et toute personne intéressée à se joindre à nous pour cette importante célébration de l'édition 2024 de la Journée Internationale de la Femme Rurale. Votre présence et votre soutien sont essentiels pour valoriser le travail et les contributions des femmes rurales pour le développement de notre cher pays.

Mohamed Lamine BAH