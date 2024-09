Madagascar: 6e édition de la FIA - Les animaux d'exception ont attiré les visiteurs

La 6e édition de la Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (FIA) coorganisée par l'agence Forello Hazovato et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage au parc des Expositions à Tanjombato, a touché à sa fin.

Durant les quatre jours d'exposition, les animaux d'exception ont attiré les visiteurs. On y admiré, entre autres, les poissons d'ornementation de différentes couleurs, présentés dans des aquariums ainsi que de nombreuses races de chiens de compagnie. À titre d'illustration, le chiot « Husky » de Sibérie, âgé de 2 mois a été mis en vente à 2,5 millions d'ariary. Des séances de démonstration canine organisées dans le cadre de cette foire internationale, ont également émerveillé les spectateurs.

En outre, la race de chien « Coton de Tuléar » y a été exposée pour la première fois. Pour les passionnés ou les professionnels de l'élevage avicole, ils ont été attirés par la race de poulet « Kuroiler ». Son oeuf est vendu à 4 000 ariary tandis que le poussin d'un mois s'acquiert à 25 000 ariary dans le cadre de cet événement d'envergure internationale.

Race locale

Quant à la Ferme de la jungle, elle est très connue en matière d'exposition d'animaux d'ornement. Les paons, les gros pigeons, les poules Brahma, les lapins Géant des Flandres et Géant Papillon français ainsi que des moutons Texel y ont été exposés. La vente de poissons et alevins vivants n'était pas en reste. À part cela, des juments de race locale et des poneys originaires des îles de Shetland au nord de l'Écosse ont été exposés dans le cadre de cette 6e édition de la FIA. Il en était de même pour les vaches de race montbéliarde, récemment importées de France par l'État.

%

« Leur poids atteint plus de 800 kg. En moyenne, on obtient 15 litres de lait par jour avec un pic de 21 litres. Mais tout cela nécessite une grande quantité de fourrage, des infrastructures adéquates et de l'expertise en matière de conduite d'élevage », a expliqué un responsable de la Ferme d'Ambohitsoa. Ce n'est pas tout ! La région d'Ihorombe réputée pour l'élevage de dindes faisait partie des exposants dans le cadre de la FIA. « Il s'agit d'une race locale. Une dinde pèse plus de 10kg. Nous la vendons à 250 000 Ar », a expliqué un éleveur.

Ateliers culinaires

Par ailleurs, la 6e édition de la FIA s'est distinguée par l'organisation d'ateliers culinaires. À titre d'illustration, la cheffe Farah Rabekijana de Road Trip Culinaire a fait une séance de démonstration au niveau du stand du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Elle y a exposé différents produits incluant la patate douce à chair orange. Cette découverte culinaire a attiré de nombreux visiteurs, outre les dégustations gratuites.

Cet atelier illustre l'engagement de ce département ministériel à promouvoir l'agriculture, sensible à la nutrition et la diversification alimentaire. Il vise à encourager une alimentation saine et équilibrée tout en mettant en valeur les produits locaux, accessibles et riches en nutriments.

Des coopératives de producteurs, issues des différentes régions de l'île, ont également participé à cet événement économique en vue de dénicher des débouchés à leurs produits du terroir qui sont bios.