Afrique: Bourse Airtel Africa - Les étudiants malgaches parmi les bénéficiaires

La Fondation Airtel a annoncé avant-hier, le lancement du prestigieux « Programme de bourses Airtel Africa » pour les étudiants de premier cycle de l'IIT Madras Zanzibar, le tout premier campus étranger créé par un IIT.

La bourse a pour objectif de soutenir les étudiants méritants issus de divers milieux socio-économiques inscrits au Bachelor of Science en science des données et intelligence artificielle à l'Indian Institute of Technology Madras (IITM) à Zanzibar.

Aubaine

Les étudiants malgaches seront parmi les 10 bénéficiaires de cette bourse destinée à 14 pays africains. À savoir : le Nigéria, le Kenya, le Malawi, l'Ouganda, la Zambie, la Tanzanie, le Rwanda, la RDC, le Niger, le Tchad, le Congo B, le Gabon, Madagascar et les Seychelles. La bourse est prévue pour un cursus de quatre ans pour le premier cycle. Une aubaine pour ceux qui seront sélectionnés car ils recevront 100 % de leurs frais de scolarité, soit 12 000 $US, conformément à la structure des frais de cours de l'Institut pour un programme de quatre ans. De plus, afin de couvrir les frais de subsistance, 500 $US seront versés à tous les étudiants éligibles.

Afrique prospère

La Fondation Airtel Africa qui a été créée en 2024, est une initiative dont la vision est de favoriser une Afrique prospère. Elle se consacre à la promotion de l'inclusion numérique et financière à travers le continent, tout en mettant l'accent sur l'éducation et la protection de l'environnement. Cette bourse est la première initiative entreprise pour améliorer les opportunités éducatives des étudiants méritants, en particulier issus de milieux défavorisés, inscrits à l'IIT M Zanzibar.

%

« Nous sommes heureux de nous associer à l'IIT Madras Zanzibar pour offrir aux jeunes Africains la possibilité d'accéder à une éducation de qualité. Cette initiative vise à contribuer à la création d'un continent prospère et durable », a déclaré le Dr Olusegun Ogunsanya, président de la Fondation Airtel Africa. « Nous sommes impatients de créer encore plus d'opportunités non seulement dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans celui de l'inclusion financière et numérique et de la protection de l'environnement », a-t-il poursuivi.