Gabon: Des données de l'étude DLEDA réalisée auprès des députés de la transition gabonaise

Le Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospective ( CERGEP) et Freie Universitât Berlin ont présenté, le 11 septembre dernier, des données de l'étude DLEDA réalisée en juin 2024 auprès des députés de la transition gabonaise.

Ladite étude a été présentée par le Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospective ( CERGEP) et Freie Universitât Berlin, en présence de certains honorables députés, à l'instar de Pepecy Ogouliguendé.

Selon le Pr Christian Wali-Wali, Secrétaire permanent du CERGEP, Investigateur national Afrobarometer" L'intérêt de cette étude est de comprendre la place des parlements, notamment, des Assemblées nationales dans le processus démocratique. Comprendre comment les députés, de manière générale, les élus, par le fait du vote de la loi, participent à restituer un contexte démocratique dans les différents pays.Nous essayons de comprendre comment se construit la loi, le processus qui se déroule dans l'adoption de la loi... .

Cet enseignant à l'Université Omar Bongo, au département de Géographie explique que "C'est une étude internationale qui permet d'analyser les profils des parlementaires des sept pays africains dans lesquels nous travaillons et surtout, d'examiner les interactions qu'il y a au sein des parlements pour comment se dessine le processus de la loi. Comment les députés entre eux échangent ?..comment cela participe à la consolidation de la démocratie dans ces Etats".

S'agissant particulièrement du Gabon, "nous avons mené cette étude en 2019 lors de la 13è législature et le contexte politique du pays avec le coup de la libération ; nous nous sommes rendus compte que dans la littérature scientifique internationale, il n'y a pas une étude qui existe sur le fonctionnement des parlements lors d'une période de transition.

C'est pour cette raison que nous avons décidé donc faire un deuxième rond en juin dernier" à t-il poursuivi, tout en indiquant que cette étude est destinée aux universitaires, aux étudiants, aux hommes et femmes des médias, sans oublier aux citoyens qui s'y intéressent .