Algérie: Célébration du Mawlid Ennabaoui - Riches festivités et activités diverses dans les wilayas de l'Ouest du pays

Oran — La célébration du Mawlid Ennabaoui dans les wilayas de l'Ouest du pays, a donné lieu à de riches festivités et diverses activités avec des halqas de récitation du Coran et des cérémonies dans les mosquées et les écoles coraniques pour célébrer cette fête et honorer pour la circonstance les apprenants du Coran.

A Oran, la mosquée "Emir Abdelkader" à haï "El-Barki" a abrité une cérémonie religieuse, en présence des autorités de la wilaya, civiles et militaires, où ont été honorés 42 récitants du Saint Coran, dans le cadre de différents concours de récitation de 60, 30 et 20 hizbs.

Des sommes variantes entre 30.000 et 350.000 DA ont été remis, lors de cette cérémonie, aux vainqueurs de ces concours. En outre, 50 omras ont été offertes à l'initiative des autorités locales et de donateurs.

Dans la wilaya de Mascara, une caravane religieuse a été lancée, lundi, devant la mosquée centrale de la ville de Mascara, sous le slogan "Mawlid Kheir El Baria", en collaboration avec plusieurs instances, entreprises publiques et associations, pour sillonner plus de 150 mosquées à travers les 47 communes et les zaouias de la région.

Le programme de cette caravane, qui s'étale sur un mois, comporte des lectures collectives du Coran, des chants et madihs du prophète (QSSSL), ainsi que des lectures poétiques et l'animation de conférences.

%

Des concours de récitation du Coran et autour de la Sunna et de la poésie arabe classique sont aussi au programme, mettant en exergue la vie du prophète Mohamed (QSSSL), dédiés aux élèves des écoles coraniques, relevant des mosquées et de zaouias de la wilaya, âgés entre 8 et 21 ans.

Dans la wilaya d'Aïn Témouchent, une nouvelle mosquée baptisée du nom de l'Imam chahid "Medjahdi Abdelkader" dit " Si Rahmoun", a été inaugurée. Né en 1909, Medjahdi a eu le privilège de créer la section de la zaouia Tidjania dans la commune de Sidi Benadda. En 1940, il rejoint l'organisation civile de l'Armée de libération nationale (ALN) et fut désigné responsable de zone, avant d'être arrêté et exécuté par balles.

Dans la wilaya de Tissemsilt, une cérémonie a été organisée en l'honneur de 22 récitants du Coran au niveau de la mosquée "Abou Bekr Es-Seddik" au chef-lieu de wilaya.

En outre, une caravane composée d'imams a été lancée pour sillonner les 22 communes de la wilaya, et ce jusqu'à la fin du mois de septembre en cours, pour présenter des cours et animer des conférences sur la vie du prophète (QSSSL).

Dans la wilaya de Nâama, une cérémonie de circoncision collective a été organisée au profit de 30 enfants issus de familles nécessiteuses à l'hôpital "frères Chenafa" dans la commune de Mecheria (Nâama), a-t-on appris de l'Association nationale d'aide aux malades.

La direction de l'hôpital de Mecheria a mobilisé un staff médical et paramédical du service de chirurgie générale pour superviser cette opération qui s'est déroulée dans une ambiance festive.