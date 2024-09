Maroc: Fès - L'ENCG célèbre sa 13ème promotion avec 333 nouveaux diplômés

Fès — L'École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Fès a organisé samedi la cérémonie de remise des diplômes de sa 13ème promotion, marquant ainsi l'aboutissement du parcours de 333 jeunes talents prêts à intégrer le monde professionnel.

Dans une déclaration à la MAP, Mustapha Ijjaali, président de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, a souligné l'importance de cet événement pour l'institution et ses diplômés. "Je suis ravi d'assister à cette cérémonie qui témoigne de l'excellence de l'ENCG, une institution phare de notre université. Les compétences acquises par nos diplômés leur ouvrent des perspectives prometteuses tant à l'échelle nationale qu'internationale", a-t-il déclaré.

"Grâce aux efforts conjoints de l'équipe de direction, des enseignants-chercheurs et du personnel administratif et technique, toutes les conditions sont réunies pour garantir le succès de nos étudiants", a-t-il ajouté. De son côté, le directeur de l'ENCG de Fès, Abdellatif Eddakir, a mis en avant les excellentes perspectives d'emploi des diplômés. "Nos diplômés bénéficient d'un taux d'insertion professionnelle remarquable, oscillant entre 80 et 85% dans les six mois suivant l'obtention de leur diplôme", a-t-il précisé.

Le directeur a souligné que l'ENCG de Fès s'inscrit pleinement dans la dynamique du Pacte ESRI 2030, un plan national visant à transformer le système d'enseignement supérieur. "Ce programme nous permet d'intégrer des outils d'intelligence artificielle dans nos méthodes d'enseignement et de recherche, préparant ainsi nos étudiants aux défis du monde professionnel de demain", a-t-il expliqué. Cet événement s'est déroulé dans une atmosphère empreinte de fierté et d'émotion, soulignant l'engagement de l'institution envers l'excellence académique et l'innovation pédagogique.

Dans le cadre des efforts déployés pour former des cadres hautement qualifiés, l'ENCG de Fès a mis en place une série de mesures allant du renforcement des partenariats nationaux et internationaux à l'élargissement de l'offre de formation, en passant par un soutien accru aux étudiants et un investissement conséquent dans la recherche scientifique. L'objectif est de faire de cette promotion un véritable tremplin pour la réussite de tous les diplômés dans un marché du travail en constante évolution.

Outre ces initiatives pédagogiques, l'ENCG de Fès a également investi dans le renforcement de ses partenariats. Ainsi, de nouvelles collaborations avec des entreprises et des institutions académiques nationales et internationales ont été établies cette année, permettant d'élargir les opportunités offertes aux étudiants.

Consciente de l'importance de la recherche scientifique, l'ENCG a mis en place une série de mesures pour encourager l'innovation et la production scientifique. Des rencontres scientifiques de haut niveau ont été organisées, contribuant à l'enrichissement de la formation des étudiants.

Cette cérémonie de remise des diplômes s'est terminée par une séance de témoignages d'anciens élèves, durant laquelle des diplômés ont partagé leurs expériences et leurs parcours professionnels. Cette interaction a permis aux nouveaux diplômés de se projeter dans leur future carrière et d'appréhender les opportunités qui s'offrent à eux.