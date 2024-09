Maroc: 'Village solidaire' à Madagh - La préservation des ressources naturelles au centre des débats

Madagh (province de Berkane) — "Gestion rationnelle des ressources naturelles: Entre responsabilité morale et innovation technologique", tel est le thème central de la 12ème édition du "Village solidaire" dont les travaux se sont ouverts, vendredi soir à Madagh, dans la province de Berkane.

Cet événement, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, en marge de la 19ème édition de la Rencontre mondiale du soufisme, est organisé par la Fondation Al Moultaqa, en partenariat avec l'Association franco-marocaine des cadres (AFMC), avec l'appui du Conseil de la région de l'Oriental et l'Agence de l'Oriental.

L'édition de cette année vise à mettre en lumière les enjeux cruciaux et complexes liés à la gestion des ressources naturelles: L'objectif étant de développer et de promouvoir des stratégies durables et innovantes, visant à préserver l'environnement tout en assurant la pérennité de ces ressources vitales pour les générations futures. Les intervenants à la cérémonie d'ouverture de cette édition (13-17 septembre) ont mis en avant le contenu du discours royal à l'occasion de la Fête du Trône, dans lequel le Souverain a souligné l'urgence de protéger les ressources en eau pour assurer un développement durable et équilibré.

SM le Roi a également affirmé la nécessité d'engager des actions immédiates et soutenues pour sauvegarder cette ressource précieuse, faisant de la sécurité hydrique une priorité nationale qui requiert un engagement collectif et coordonné, ont-ils poursuivi.

Dans une allocution lue en son nom, le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a souligné que l'eau joue un rôle vital pour le développement des secteurs économique, social et de l'environnement, relevant que l'eau fait partie des piliers fondamentaux pour l'accompagnement des grands chantiers initiés par SM le Roi Mohammed VI. Le Maroc, a-t-il relevé, est confronté depuis plus de six ans au défi du stress hydrique causé par les changements climatiques et l'augmentation de la demande en eau résultant de l'évolution rapide des activités socio-économiques, d'où l'impératif de réfléchir à de nouveaux moyens et pratiques pour le développement et la gestion de cette ressource vitale, et la rationalisation de son utilisation.

"Dans ce contexte, il est de notre responsabilité à tous, individus et institutions, d'adopter une vision à long terme de la gestion de l'eau, de manière à garantir la durabilité des ressources hydriques et à préserver les droits des générations actuelles et futures à cette denrée vitale", a-t-il insisté, ajoutant: "il faut de même renforcer la prise de conscience collective de l'importance de rationaliser l'utilisation de l'eau et de la gérer de manière sage et judicieuse".

Pour sa part, le Directeur de la Fondation Al Moultaqa, Mounir El Kadiri Boudchich, a noté que cette édition du Village solidaire a trois grands objectifs: Sensibiliser le public à l'importance crucial de la conservation de l'eau, élaborer des stratégies efficaces pour une gestion durable des ressources naturelles, et encourager l'innovation technologique dans le domaine du développement durable.

"L'eau, don divin et ressource indispensable, est essentielle non seulement pour la survie humaine mais aussi pour le développement économique et social", a-t-il affirmé, notant qu'il est impératif, face à une pénurie d'eau sévère, d'adopter des stratégies fondées sur l'innovation et les technologies de pointe.

Dans cette perspective, a-t-il enchaîné, les entrepreneurs sociaux peuvent jouer un rôle important en proposant des solutions novatrices adaptées aux défis environnementaux actuels, poursuivant qu'il va de soi que la sensibilisation et la responsabilité éthique jouent un rôle concluant dans la préservation de cette ressource vitale. Pour répondre à ces enjeux cruciaux, cette édition du Village solidaire propose un programme d'activités riche et varié visant à encourager la collaboration et à stimuler l'innovation.

Outre des conférences et des ateliers axés sur les meilleures pratiques en matière de gestion de l'eau et les dernières avancées technologiques, un concours de stratups sera organisé pour mettre en lumière les projets les plus prometteuses dans le domaine des technologies environnementales. Le Village solidaire comprend aussi une exposition des produits de terroir ainsi que des sessions de formations spécialisées pour aider les startups et les coopératives à optimiser leur gestion, leurs finances et leurs stratégies de financement, favorisant ainsi leurs chances de succès et d'impact sur le marché.

Il est à noter que la 19è Rencontre mondiale du soufisme se tient, du 11 au 16 septembre à Madagh, sous le thème "Soufisme et le devenir des valeurs à l'ère de l'intelligence artificielle". Outre le Village solidaire, plusieurs autres activités sont programmées en marge de cette Rencontre, à savoir les Assises de l'écologie, l'Université citoyenne, un concours de récitation et de psalmodie du Saint Coran, un forum des jeunes de la Tariqa Qadiriya Boudchichiya, un concours de poésie et de textes soufis, une exposition de livres et une campagne médicale pluridisciplinaire.