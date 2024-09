Soudan: Aggar rencontre le directeur général de l'Organisation Arabe pour le développement Agricole

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Transitoire de Souveraineté-CTS, le commandant Malik Aggar a été informé des activités et des programmes entrepris par l'Organisation Arabe pour le Développement Agricole (OADA) au Soudan et des efforts déployés pour développer le secteur agricole au Soudan.

Au cours de sa rencontre lundi dans son bureau à Port-Soudan avec Prof. Ibrahim Adam Al-Dukhairi, directeur général de l'OADA, SE. a souligné la nécessité d'efforts concertés et d'établissement de partenariats efficaces et distingués avec les autorités compétentes, s'engageant à surmonter tous les obstacles et défis auxquels est confrontée la mise en oeuvre des activités et programmes futurs visant à parvenir à la sécurité alimentaire et au développement agricole.

Pour sa part, Prof. Al-Dakhiri a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion a discuté de la possibilité d'intensifier le travail et les activités de l'OADA au Soudan, soulignant que l'organisation a fourni ses services dans le domaine de la formation , des projets de renforcement des capacités et de mise en oeuvre dans les domaines du développement agricole, tant végétal qu'animal, ainsi que les secteurs de la pêche, de la foresterie et des pâturages.

SE. a souligné la volonté de l'organisation d'élargir la portée de ses activités et programmes au Soudan et de soutenir les efforts de l'État pour parvenir à la sécurité alimentaire et au développement agricole durable.