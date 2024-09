Soudan: Al-Burhan et Salva Kiir tiennent une séance de discussion commune

Juba — Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS, le général Abdel Fattah Al-Burhan et le président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, ont tenu une séance de discussion conjointe au Palais des invités à Juba.

Le Président Salva Kiir Mayardit, a accueilli le Président du Conseil souverain lors de sa visite à Juba, soulignant son soutien au peuple soudanais pour parvenir à la sécurité et à la stabilité, et la volonté de son pays de faire tous les efforts pour mettre fin à la guerre et mettre fin au conflit au Soudan.

A l'issue des discussions, le président du CTS a exprimé sa profonde appréciation pour les solides relations fraternelles entre les deux pays frères, ajoutant que les deux peuples constituent un seul peuple dans deux États. Saluant le rôle de la République du Soudan du Sud dans le maintien de la sûreté, de la sécurité et de la stabilité du Soudan , soulignant que la sécurité et la stabilité du Soudan sont la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud.

Il convient de noter que les discussions ont eu lieu en présence de la partie soudanaise, du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Awad, du ministre de l'Énergie et du Pétrole, l'ingénieur Mohieddin Naeem, et de l'ambassadeur du Soudan à Juba, l'ambassadeur Issam Karrar.