Afrique: Après une visite officielle à Juba - Le Président du CTS rentre au pays

Port-Soudan — Le Président du Conseil Transitoire de Souveraineté - CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan est rentré lundi dans le pays après une visite officielle à Juba, qui a duré une journée, au cours de laquelle il a eu des discussions conjointes avec le Président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, liées au cours des relations bilatérales et aux moyens de les soutenir et de les développer.

Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Awad a expliqué dans un communiqué de presse que la visite avait été fructueuse et constructive et avait atteint ses objectifs, notant que les discussions entre les deux présidents ont porté sur l'évolution des relations bilatérales et les perspectives de coopération conjointe entre les deux présidents.

deux pays dans des domaines variés. Il a ajouté que les deux parties ont convenu de surmonter tous les obstacles au transport du pétrole sud-soudanais à travers le territoire soudanais, en formant un comité conjoint entre les ministères du pétrole des deux pays et en élaborant un plan opérationnel pour rétablir le pompage du pétrole du sud.

En plus de l'accord de transfert de l'aide humanitaire vers l'État du Kordofan du Sud via l'aéroport international de Juba. Le ministre désigné des Affaires étrangères a salué le niveau des relations entre le Soudan et le Soudan du Sud, notant le niveau avancé de coopération entre les deux pays dans tous les domaines.