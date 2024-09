Cote d'Ivoire: Hommage au Président Ouattara à Guiglo - La place Félix Houphouët-Boigny refuse du monde

Elles sont des milliers venues de tous les horizons du District autonome des Montagnes que sont le Guemon, le Cavally et le Tonkpi. Les populations de l'Ouest de la Côte d'Ivoire ont fortement répondues à l'appel du comité d'organisation de la cérémonie de reconnaissance et de gratitude au Président de la République, conduit par la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, le 14 septembre, à Guiglo.

Dès les premières heures, les cars de transports et véhicules de particuliers faisaient leurs entrées dans le chef-lieu dans le Cavally. A bord, jeunes, vieux, hommes, femmes et filles superbement habillés aux couleurs du Rhdp. (tee-shirts estampillés « Merci Ado » ou encore « Merci Président »).

Les chefs coutumiers Wê, Dan dans leurs apparats et nombreux chefs de communautés, notamment, les ressortissants Akyé, Abbey, Senoufo. Sans oublier celles des étrangères sont de la fête.

La ville est "parrée" aux couleurs d'une grande réjouissance car plusieurs espaces sont décorées d'affiches à l'effigie du Chef de l'Etat Alassane Ouattara.

Des drapeaux Orange-blanc-vert sont perceptibles sur des façades de bâtisses de l'administration publique ou privée. L'on peut voir des banderoles qui traduisaient la joie de l'administration, des apprenants et leurs encadreurs de recevoir le vice-Président Tiémoko Meyliet Koné, représentant du Président de la République à l'évènement.

Les rues de la ville affichent un grand mouvement humain allant sur le lieu du meeting où étaient installées un cinquantaine de bâches, presque toutes parées d'affiches ou banderoles des mouvements et associations du District autonome.

L'on note sur place l'organisation politique « Echo de la République (Edr) » avec son président fondateur Dr Emmanuel Kambiré et une forte délégation de plus de cent personnes qui l'accompagnait. « Depuis le 4 septembre, nous sommes dans le district pour une sensibilisation à l'enrôlement des militants pour une victoire de notre candidat dès le premier tour. L'appothéose de notre mission est la présence de nos responsables de sections et quelques membres de leur bureau sur le lieu du meeting », explique-t-il.

Outre ce mouvement politique, la coordination régionale de Guiglo du « Mouvement Agir Ensemble » et ses partisans étaient présents. A leurs côtés, ont voit les banderoles telles que celles de « Vision des femmes du canton Doo pour le Rhdp (Ufd-Rhdp) », de la « Coordination régionale Agir pour le développement de l'Ouest (Ado & Crado) ».

Également les ressortissants du Canton Zibro Bangolo, le groupe Sabarikangni de Ouattaradougou, etc. et l'organisation des ressortissants de l'Ouest de la diaspora dont celle de la sous-préfecture de Bredy-Goazon, sont présents pour vivre les instants et magnifier le Président de la République pour les nombreuses actions de développement réalisées pour les trois régions.