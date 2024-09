Afrique: Paix et sécurité - L'UA et la CEEAC renforcent leur coopération

Le commissaire aux Affaires politiques, Paix et Sécurité de l'Union africaine (UA), Bankole Adeoye, a échangé, le 12 septembre, avec le commissaire à l'Environnement, Ressources naturelles, Agriculture et Développement rural de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), Honoré Tabuna, représentant le président de cette institution, Gilberto Da Piedade Verissimo.

« Cette visite constitue un témoignage de plus de l'importance que la Commission de l'Union africaine accorde à sa coopération avec la Commission de la CEEAC », a déclaré, dans son propos, le président de la Commission de la CEEAC par intérim Honoré Tabuna.

Ensuite, il a évoqué la situation politique et sécuritaire générale de la région qui demeure relativement stable, marquée par une évolution positive en République centrafricaine avec la levée totale de l'embargo sur les armes, au Tchad avec l'aboutissement « heureux » du processus de transition, et au Gabon avec la poursuite dans un climat serein du processus de transition, bien que cette situation demeure préoccupante avec la persistance des principaux défis sécuritaires.

Par ailleurs, le président de la Commission par intérim s'est félicité de ce que la CEEAC dispose depuis 2019 d'une architecture de paix et de sécurité articulée autour du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale (Copax), capable de relever les défis dans la région.

Parlant du processus de transition au Gabon, le président de la Commission a. i. a informé l'ambassadeur Bankole Adeoye que la Communauté apporte tout son soutien à ce processus et se réjouit de l'attention que l'Union africaine lui consacre au sein de son Conseil de paix et de sécurité.

Pour sa part, le commissaire aux Affaires politiques, Paix et Sécurité de l'Union africaine a souligné la nécessité d'une grande proximité entre les deux institutions dans le domaine des affaires politiques, paix et sécurité afin d'adresser ensemble et efficacement des réponses adaptées aux défis sécuritaires de la région.

Les échanges ont également porté sur des modalités de collaboration fonctionnelles autour des programmes et des mécanismes de financement de l'Union africaine.

L'ambassadeur Bankole Adeaye a également annoncé, l'arrivée imminente au Gabon, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et réitéré la nécessité pour la CEEAC et l'Union africaine de travailler main dans la main en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agenda 2063 et de l'Afrique que nous voulons « une Afrique intégrée, pacifique et prospère ».